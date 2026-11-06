Paula Echevarría: «Cuando me separé, Marta Hazas y Cecilia Freire eran mis amigas del alma y no sabían nada»

Paula Echevarría se ha convertido en noticia por un motivo que nadie esperaba. La actriz ha recordado cómo afrontó su separación de David Bustamante mientras trabajaba en Velvet y ha explicado que consiguió mantener la ruptura en secreto incluso ante sus compañeras de reparto, Marta Hazas y Cecilia Freire, con quienes mantenía una estrecha amistad.

La intérprete habló de este tema en A solas con, el pódcast que presenta Vicky Martín Berrocal. Aunque no reniega de sus emociones ni considera que deba ocultarlas por obligación, reconoce que prefiere reservar determinados asuntos para un círculo muy reducido de personas. Una actitud que responde a su necesidad de protegerse y evitar que una situación dolorosa termine ocupando todos los espacios de su vida.

«El lamento no me gusta», reconoció Paula durante la mencionada entrevista. La actriz considera que hablar constantemente de aquello que le preocupa puede convertirse en una dinámica difícil de romper. Por eso, cuando atraviesa una etapa complicada, suele optar por guardar silencio y continuar con sus obligaciones, sin convertir sus preocupaciones en el centro de todas sus conversaciones.

Una separación que mantuvo en secreto

Para explicar hasta dónde llega esa discreción, Paula Echevarría ha recuperado un episodio de 2014, cuando comenzó los trámites de separación de David Bustamante. Por aquel entonces, la actriz se encontraba inmersa en las grabaciones de Velvet, la famosa serie de Antena 3 que se convirtió en un fenómeno internacional.

Durante aquellas jornadas de trabajo pasaba muchas horas junto a sus compañeros, entre ellos Marta Hazas y Cecilia Freire. Ambas se habían convertido en dos de sus grandes amigas y compartían con ella buena parte de la rutina diaria en el rodaje.

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«Cuando me separé, Marta Hazas y Cecilia Freire, que eran mis amigas del alma, estaban conmigo día tras día, 12 horas diarias y no sabían nada», ha recordado ante Vicky Martín Berrocal.

Esta confesión ha llamado especialmente la atención porque demuestra hasta qué punto la actriz fue capaz de separar su vida profesional de sus circunstancias personales. Ni siquiera las personas con las que compartía tantas horas consiguieron advertir que estaba atravesando una situación sentimental delicada.

De hecho, Paula ha explicado que tampoco otros compañeros de la serie, como Miguel Ángel Silvestre, conocían lo que estaba sucediendo. «No sabían absolutamente nada, pero nadie, ni ellas, ni Miguel Ángel Silvestre, nadie, nadie», ha insistido.

El papel de Marta Hazas y Cecilia Freire

La anécdota tiene un detalle especialmente significativo. Cuando las actrices conocieron posteriormente lo que había ocurrido, Marta Hazas y Cecilia Freire llegaron a sentirse mal por no haber percibido el sufrimiento de su amiga. Pensaron que quizá habían pasado por alto alguna señal o que no habían estado suficientemente pendientes de ella en un momento importante.

Sin embargo, Paula quiso quitarles cualquier responsabilidad. Según ha contado, ambas llegaron a reconocerle que se sentían malas amigas por no haberse dado cuenta de lo que estaba viviendo. Su respuesta fue contundente: «No, es que no, nadie lo notó».

La actriz ha explicado que su comportamiento no respondía a una falta de confianza hacia sus compañeras, sino a una forma muy concreta de afrontar las dificultades. Para ella, mantener determinadas preocupaciones al margen del entorno laboral le permitía seguir desarrollando su trabajo sin que la situación personal condicionara cada jornada.

Una forma de protegerse

La conversación con Vicky Martín Berrocal también permite comprender cómo afronta Paula otras circunstancias dolorosas de su vida. La actriz ha atravesado recientemente una etapa especialmente difícil tras la muerte de su padre, una pérdida que ha supuesto un duro golpe en el ámbito familiar.

A pesar de ello, ha mantenido una actitud reservada a la hora de hablar públicamente de su duelo. No es que no quiera compartir sus sentimientos ni que pretenda transmitir una imagen de fortaleza permanente. Se trata de una manera de gestionar el dolor sin sentirse obligada a exteriorizarlo constantemente.

Su testimonio refleja una personalidad que concede un gran valor a la intimidad y que prefiere decidir cuándo, cómo y con quién comparte sus preocupaciones. Una postura que también ha mantenido a lo largo de su trayectoria, pese a que su vida sentimental y familiar ha despertado durante años un notable interés mediático.

Con su relato sobre la separación de Bustamante, Paula ha dejado claro que ni siquiera la cercanía diaria de sus mejores amigas fue suficiente para que conocieran lo que estaba sucediendo. Cada persona es un mundo, actúa como puede y no hay ninguna manera que sea mejor de otra.