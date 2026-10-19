Laura Escanes habla de su patrimonio: casi dos millones en el banco y un chalet de 700.000 euros en Menorca

Laura Escanes ha hablado sin tapujos sobre su situación económica y ha sorprendido al revelar que puede ahorrar hasta 200.000 euros al año. La influencer, que asegura gastar una media de 100 euros diarios en su día a día, también ha explicado en qué prefiere invertir su dinero y por qué los bolsos de lujo no están entre sus prioridades. Los viajes en clase business, el ocio y las experiencias personales ocupan un lugar destacado en sus gastos, mientras que su estrategia de ahorro le permite mantener una importante cantidad de dinero en el banco. Unas declaraciones que han vuelto a poner el foco en sus finanzas personales y en el patrimonio que ha construido gracias a su carrera profesional.

Laura Escanes consigue ahorrar 200.000 euros al año

Laura Escanes no suele tener problemas a la hora de hablar de dinero cuando le preguntan por su economía personal. La creadora de contenido, que ha conseguido consolidarse como uno de los rostros más conocidos del panorama digital español, sorprendió al desvelar la cantidad que consigue ahorrar cada año: alrededor de 200.000 euros.

La cifra salió a la luz durante su participación en El podcast de fin de mes, el espacio presentado por Miki Núñez en el que ambos conversan sobre cuestiones económicas y hábitos financieros. Cuando el presentador le preguntó por su capacidad de ahorro, la influencer respondió con una cantidad concreta que dejó a su compañero sin palabras.

«200.000», contestó Laura Escanes al ser preguntada por el dinero que consigue guardar anualmente. La reacción de Miki Núñez no pasó desapercibida y la propia creadora de contenido se dio cuenta de la sorpresa que había provocado su respuesta. «¿Debería haber dado un porcentaje?», preguntó entre risas, consciente de que acababa de compartir un dato bastante revelador sobre sus finanzas.

Cuánto dinero gasta Laura Escanes cada día

Más allá de la cantidad que consigue ahorrar, Laura Escanes también ha explicado cuánto dinero suele gastar en una jornada normal. Según sus propias estimaciones, su desembolso diario ronda los 100 euros de media, aunque reconoce que la cifra depende de los planes que tenga y de las actividades que realice.

«Es verdad que depende del día, pero tampoco gasto tantísimo», explicó durante la conversación. Entre sus gastos habituales se encuentran las comidas, las cenas y las pequeñas compras que puede hacer cuando sale de casa. También mencionó una de sus costumbres: tomarse un matcha fuera, ya que no es especialmente aficionada al café.

Para demostrar que sus cálculos no eran una cifra elegida al azar, la influencer recordó lo que había gastado el domingo anterior a la grabación. Aquel día había ido al cine con su hija, Roma, y entre las entradas, las palomitas y algunas compras por internet, el gasto ascendió a unos 150 euros.

Eso sí, Escanes puntualizó que no todos los días desembolsa esa cantidad. Hay jornadas en las que apenas gasta dinero, especialmente cuando utiliza su propio coche y no tiene grandes planes fuera de casa. Además, aclaró que su estimación diaria no incluye gastos importantes como la hipoteca, un detalle fundamental para entender a qué se refiere cuando habla de su consumo habitual.

Por qué prefiere viajar en clase ‘business’ antes que comprar bolsos

Si hay algo que define las prioridades económicas de Laura Escanes, es su manera de elegir en qué quiere gastar el dinero. Frente a otros artículos de lujo asociados a la imagen de las grandes influencers, la catalana ha dejado claro que no siente especial interés por acumular bolsos caros.

«No me gasto el dinero en bolsos, sino en viajar en clase business para llegar descansada y aprovechar el viaje», explicó. Con estas palabras, la creadora de contenido puso el foco en una de sus principales preferencias: invertir en comodidad cuando viaja.

La clase business supone un desembolso considerable frente a los billetes de avión convencionales, especialmente en trayectos largos. Sin embargo, para Escanes, la posibilidad de descansar durante el vuelo y llegar a su destino en mejores condiciones justifica ese gasto.

La influencer también ha señalado que dedica una parte importante de su presupuesto al ocio y a los viajes, dos ámbitos en los que parece encontrar una mayor satisfacción que en las compras de artículos de lujo. Su testimonio refleja así una forma concreta de gestionar sus ingresos: ahorrar una cantidad elevada cada año sin renunciar a determinados caprichos.

Su patrimonio y su nueva casa en Menorca

Las declaraciones económicas de Laura Escanes llegan en una etapa en la que su patrimonio inmobiliario también ha adquirido protagonismo. La presentadora ha cumplido uno de sus grandes deseos al comprar una vivienda en Menorca, una isla que considera uno de sus refugios personales.

Según las informaciones publicadas sobre la operación, el chalet le habría costado alrededor de 700.000 euros. La compra se suma a la vivienda que ya posee en Madrid, situada en la zona de Arturo Soria, que adquirió en febrero de 2023, después de su separación de Risto Mejide.

Su trayectoria profesional ayuda a entender cómo ha construido esta posición económica. Escanes ha desarrollado su carrera a través de las redes sociales, las colaboraciones con marcas y distintos proyectos vinculados a la comunicación y la televisión. A ello se suma su trabajo en otros formatos audiovisuales, que le ha permitido ampliar su presencia más allá de las plataformas digitales.