Guti recuerda su infancia en el pueblo de sus abuelos: «Salir en bici, bañarme en el lago… quiero llevar a mis hijos a que lo conozcan»

Que nadie subestime el poder de un pueblo, mucho menos el de Puertomingalvo. Será por su carácter defensivo, el encanto medieval de sus calles, cuyos vestigios datan del siglo XIII, su herencia fronteriza entre los reinos de Aragón y Navarra, o quizá sea la suma de ambos, pero su pequeña superficie es capaz de dar forma a grandes momentos. Como, por ejemplo, reunir a Jordi Alba y a Guti en una de las últimas experiencias de Airbnb con La Liga junto a los aficionados. Claro que no podía ser un día cualquiera: han esperado a la celebración de la previa de El Clásico. Hubo charlas, alguna que otra porra, risas, algo de pique, por qué no decirlo, y dos ganadores de la experiencia que pudieron jugar un partido de fútbol-tenis con los dos ganadores de la experiencia Concéntrate para El Clásico junto a cuatro amigos.

Puertomingalvo: la zona neutra

Sin duda, Puertomingalvo era el lugar digno para acoger este evento, aunque para encontrar el porqué hay que indagar un poco más a fondo en el origen de su nombre. Es la transformación heredada del nombre de Puerto de Abengalbón, comentado como el gobernante de la taifa de Molina en el poema del Mio Cid. Una tierra que ya prometía ser escenario de grandes batallas. Sólo que en esta, la única conquista que ha habido es la del corazón de los vecinos del pueblo por poder ver a dos grandes jugadores de dos generaciones diferentes disfrutando de una previa en la cancha de fútbol-tenis.

Conviene mirar detenidamente este pueblo, enclavado en el listado de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013 y declarado Bien de Interés Cultural. Pero un paseo lento entre sus calles es la mejor forma de conocer su encanto. De otra manera podríamos perdernos a Tina y su taller de cerámica, o a Gregorio, el artesano que da forma a cada una de las inscripciones que tiene el pueblo. Incluso si sólo llegas a este pueblo de pasada, podrías perderte la visita por los antiguos hornos, la parada en su iglesia, la visita a su muralla original, que conserva intacta la torre de vigía.

O el núcleo cartográfico que concentra la vida de los vecinos, su Plaza Mayor, donde visitantes, jugadores y nuestras leyendas se juntaron para compartir las sensaciones de los clásicos. Por un lado, ellos comentaban y, por el otro, el público escuchaba. Cayó incluso una porra, donde Guti atisbó un optimista 2-4 y Jordi Alba rebatía su porra con un 3-1, a favor del Barça, claro.

La mañana continuó y, como era de esperar, tocaba jugar. No han perdido el toque, como dice Guti, «Jordi se acaba de retirar, es más joven que yo y todavía lo tiene en la sangre. A mí me ha costado más», confiesa, no sin después añadir «que ha sido divertido». Nunca coincidieron en el campo y, sin embargo, la sinergia entre ambos tratando de encajar el gol de la victoria con sus respectivos equipos resucitó los destellos que vivían cuando jugaban aquellos Clásicos, ese choque entre gigantes. Frente a todo, lo que presenciamos es historia del deporte rey, y Guti: «Ver a excompañeros, aunque sean rivales, siempre es bonito. Hemos pasado mucho tiempo juntos y siempre es bonito volver a compartir cosas juntos».

¿Por qué entonces se elegiría este pueblo para un encuentro tan importante? Está claro que la historia de este enclave ayuda, pero lo que realmente ha decantado la balanza para que dos leyendas del fútbol español se junten con sus vecinos en sus calles es su ubicación neutral entre Madrid y Barcelona. Un espacio sin colores ni banderas, donde la experiencia ha juntado sobre el terreno a jugadores de ambos lados con una única intención: disfrutar del fútbol y desconectar de las grandes ciudades.

Y es ahí donde entra Guti, un futbolista que, pese a haber jugado en los escenarios más exigentes del fútbol mundial, conoce bien el valor de una pachanga entre amigos en su pueblo de León, el pueblo de sus abuelos, y lo que significa que un balón eche a rodar en mitad de la calle. «Recuerdo todo, no sólo las pachangas: salir con la bici, bañarme en el lago que estaba al lado de mi pueblo… Han sido años muy bonitos en mi vida, la verdad, lo recuerdo mucho». Aunque ya no vuelve tanto tras el fallecimiento de sus abuelos, es contundente al decirnos que «quiero llevar a mis hijos a que lo conozcan». O volver a Puertomingalvo, donde ha sido anfitrión de la experiencia que Airbnb y La Liga han brindado a sus aficionados.

En ese sentido no tiene objeción frente a conocer la faceta rural de España; ya lo he dicho antes, tenemos pueblos maravillosos. No sólo aquí: en toda España. Somos unos privilegiados». Eso sí, de volver a Puertomingalvo lo haría «aprovechando a comer bien, a dormir bien, porque el alojamiento es increíble. Cuando llegas aquí, el aire es diferente a cuando vives en una ciudad. Incluso el cielo».

Vuelta al clásico

Reunirse para la previa de un clásico como el que se va a disputar el próximo domingo en la catedral blaugrana a las 21:00 h siempre trae cierta nostalgia. Guti vuelve al campo jornada tras jornada, esta vez como comentarista, y cuando lo hace, todos los recuerdos de aquellos años vuelven convertidos en diferentes emociones. «Siento tristeza, emoción de ver cómo la gente se sigue emocionando con el equipo y mucha tristeza. Cuando eres jugador, al final sabes que se acaba, pero tu jugador de por dentro siempre quiere seguir jugando».

Dieciséis años después de decir adiós al Real Madrid, para Guti volver al Bernabéu siempre es volver a casa. Aunque esta ha evolucionado en los últimos años, pasando de ser un templo para amantes del fútbol a un lugar donde ocio y deporte comparten sede. «Al final, es lo que se está haciendo en el fútbol. Todos quieren avanzar, que todo vaya a negocios diferentes y creo que en eso el Madrid lo ha hecho bien». Incluso tiene una esperanza sobre el campo: «Esperemos que puedan volver a hacer conciertos, que creo que es una de las cosas importantes para el Bernabéu. El club ha invertido mucho en ese estadio como para no exprimirlo como se merece». Y, aún va más, confiesa que su concierto soñado en este campo sería Leiva; «lo llena seguro», añade.

Es precisamente su jugador interior el que hace que no pueda abandonar el fútbol, al que vuelve semanalmente como tertuliano y comentarista. No podemos fallar entonces en preguntarle cómo ha visto, desde la grada, a los jugadores de La Liga brillando en un año tan importante para el fútbol: el del Mundial. «La Liga está acostumbrada a tener a los mejores jugadores dentro de las mejores selecciones», destacando los juegos de Bellingham, Mbappé… Pero, frente a todos, añade que «España es la que más ha brillado. Cuatro años antes de que empiece el siguiente mundial, te digo que España es la gran favorita y lo va a ganar». Con esto, sólo queda ver cuál de los dos jugadores ganará la porra.