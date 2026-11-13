La fortuna de Ester Expósito: hasta 40.000 euros por una publicación en redes y un patrimonio millonario

Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Su salto a la fama llegó gracias a su papel de Carla Rosón en Élite, la exitosa serie de Netflix que cambió su trayectoria profesional y la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción española. Desde entonces, la intérprete madrileña ha sabido aprovechar su popularidad para construir una carrera que va mucho más allá de la televisión y el cine. Sus contratos publicitarios con firmas de lujo, sus colaboraciones con importantes marcas y su presencia en redes sociales han contribuido a aumentar considerablemente sus ingresos. Un patrimonio que también ha despertado interés por su relación con Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

‘Élite’, la serie que cambió su vida profesional

Aunque Ester Expósito ya había participado en diferentes producciones antes de alcanzar la popularidad, fue su incorporación a Élite en 2018 la que marcó un antes y un después. Su interpretación de Carla, una de las protagonistas de las primeras temporadas, la convirtió rápidamente en una de las actrices más populares entre el público joven y abrió las puertas del mercado internacional.

El éxito de la ficción de Netflix tuvo también una consecuencia directa en su carrera: su nombre empezó a aparecer en nuevos proyectos audiovisuales y en campañas de grandes firmas. Tras abandonar la serie, la madrileña continuó trabajando en películas y producciones como Alguien tiene que morir, Venus o Perdidos en la noche, consolidando su posición dentro de la industria.

Esta evolución profesional le ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos. Ya no depende únicamente de sus trabajos como actriz, sino que ha construido una importante imagen comercial que resulta especialmente atractiva para las marcas.

Los contratos con firmas de lujo, una de sus principales fuentes de ingresos

Uno de los aspectos que más ha impulsado su economía es su faceta como embajadora de marcas internacionales. Ester Expósito se ha convertido en una figura habitual de las campañas de moda y belleza, colaborando con firmas de prestigio como Bvlgari e Yves Saint Laurent Beauty.

Su imagen y su repercusión internacional la han situado en una posición privilegiada dentro del sector publicitario. Las marcas encuentran en ella un perfil con una enorme capacidad de influencia, especialmente entre el público más joven. A ello se suma su actividad en Instagram, donde cuenta con millones de seguidores y utiliza su popularidad para participar en campañas y colaboraciones comerciales.

Según las estimaciones publicadas por distintos medios, una publicación patrocinada de la actriz podría superar los 40.000 euros. Una cantidad que demuestra el valor comercial que ha alcanzado su imagen y que supone una importante fuente de ingresos al margen de sus trabajos interpretativos. No obstante, estas cifras no proceden de contratos públicos ni han sido confirmadas por la propia actriz.

Un patrimonio estimado entre los tres y los cinco millones de euros

Aunque no existen datos oficiales sobre el dinero que tiene Ester Expósito en el banco, algunas estimaciones sitúan su patrimonio entre los tres y los cinco millones de euros. Una fortuna que habría conseguido reunir gracias a sus trabajos como actriz, sus acuerdos publicitarios y su actividad como imagen de diferentes firmas de lujo.

A estas fuentes de ingresos se sumarían sus posibles inversiones inmobiliarias. Su vida en Madrid también ha despertado curiosidad, especialmente por una vivienda situada en el barrio de Chamberí, una de las zonas más cotizadas de la capital. En 2024, varios medios se hicieron eco de las imágenes que la intérprete había compartido desde la vivienda familiar, un inmueble que destacaba por sus dimensiones y por contar con una escalera de caracol y piscina en el edificio. Sin embargo, no hay información pública suficiente para atribuirle en propiedad ese inmueble.

Ester Expósito y Mbappé: dos fortunas muy diferentes

El patrimonio de la actriz también ha cobrado protagonismo por su relación con Kylian Mbappé. El futbolista francés, delantero del Real Madrid, cuenta con una fortuna muy superior a la de la intérprete. Según las estimaciones recogidas por La Razón, el patrimonio del deportista podría situarse entre los 180 y los 250 millones de euros.

Sus ingresos proceden principalmente de su trayectoria deportiva, su contrato con el club blanco, sus derechos de imagen y sus acuerdos con grandes compañías internacionales como Nike, Hublot y Oakley. A esto se suman sus inversiones empresariales y otros proyectos fuera del fútbol.