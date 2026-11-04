Ana Fernández y Adrián Roma anuncian que van a ser padres: «Nuestra mejor canción es la que está por llegar»

Ana Fernández y Adrián Roma van a ser padres por primera vez después de diez años de relación. La actriz y el vocalista del grupo Marlon han anunciado que esperan su primer hijo en común a través de sus redes sociales, donde han compartido una publicación conjunta que no ha tardado en llenarse de felicitaciones. Lejos de recurrir a una fotografía convencional o a un mensaje de pocas palabras, la pareja ha elegido una forma mucho más especial de comunicar la noticia: interpretando juntos una canción dedicada al bebé que está en camino.

En el vídeo, publicado este miércoles 4 de noviembre, Ana Fernández y Adrián Roma cantan a dúo una emotiva melodía dirigida a su futuro hijo, mientras sobre ellos se proyectan imágenes de una galaxia. «Quiero que sepas que te estamos esperando aquí fuera. No te conozco, pero sé que eres el aire que necesito para respirar», dice uno de los fragmentos de la canción. La letra continúa con una promesa de acompañamiento y protección: «Quiero que sepas que voy a estar ahí cuando te asustes, para decirte que las nubes no son tan blancas ni los cielos tan azules». El momento más especial llega al final, cuando ambos se funden en un abrazo, se besan y muestran la primera ecografía de su bebé, acompañada de sus latidos. «Nuestra mejor canción es la que está por llegar», han escrito junto a la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989)

Como era de esperar, el anuncio ha provocado una auténtica lluvia de felicitaciones por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores. Entre los primeros rostros conocidos que han querido celebrar la noticia se encuentra Andrea Duro, que les ha dedicado un cariñoso «Ay, patatita. Enhorabuena, chicos». También han reaccionado Elena Furiase, Paula Echevarría, Sofía Ellar y Nadia de Santiago, que ha escrito: «¡Enhorabuena, superpapás!». Por el momento, los futuros padres no han desvelado ni el sexo del bebé ni cuándo está previsto su nacimiento, dos detalles que han preferido reservarse para su intimidad.

La historia de amor de Ana Fernández y Adrián Roma comenzó a principios de 2016, cuando ambos empezaron a intercambiar mensajes a través de las redes sociales. Después de varios meses hablando, decidieron conocerse en persona y darse una oportunidad. Para la actriz, aquel comienzo llegó después de uno de los momentos más complicados de su vida: en 2015 perdió a su entonces pareja, Santi Trancho, operador de cámara conocido por su trabajo junto a Frank Cuesta en Frank de la Jungla, que falleció en un accidente de tráfico. Ana ha reconocido en diferentes ocasiones que inició su relación con Adrián con cierto miedo y que para el cantante tampoco fue sencillo ocupar ese lugar. «Ser el siguiente a una persona que era muy querida no ha sido fácil para Adri, pero él lo ha afrontado con mucha valentía y sabiendo colocarse en su lugar», explicó en una ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989)

Desde entonces, ambos han construido una vida en común lejos de la exposición mediática. Comparten casa a las afueras de Madrid junto a sus seis perros y también han llevado su complicidad al terreno profesional con colaboraciones musicales como Marzo en febrero. La posibilidad de ampliar la familia tampoco era algo ajeno a sus planes. La propia Ana había reconocido que la maternidad era una ilusión que compartía con Adrián: «A mí me ilusiona, y creo que a él también», confesó en una entrevista. Ahora, ese deseo está a punto de hacerse realidad.