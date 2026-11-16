El actor Luis Lorenzo y su ex mujer, condenados a 5 y 9 años de cárcel por retener y maltratar a la tía de ella

Cinco años después de que el caso saltara a los medios de comunicación, la Justicia ha dictado sentencia contra el actor Luis Lorenzo y su ex mujer, Aránzazu Suárez Palomino, por los delitos cometidos contra Isabel, la tía de ella, que falleció a los 85 años en unas circunstancias que despertaron las sospechas de su entorno familiar. La Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al intérprete a cinco años y tres meses de prisión, mientras que su expareja tendrá que cumplir una pena de nueve años de cárcel.

La resolución judicial pone fin, al menos en esta instancia, a un largo procedimiento que comenzó en 2021, cuando la muerte de la mujer y las circunstancias que rodearon sus últimos meses de vida llevaron a sus familiares a acudir a la Justicia. La investigación puso el foco en la situación en la que se encontraba Isabel y en el papel que habrían desempeñado Luis Lorenzo y Aránzazu Suárez Palomino durante el periodo anterior a su fallecimiento. Ahora, el tribunal ha considerado acreditada su responsabilidad en varios de los delitos que se les atribuían.

Según el informe, Luis Lorenzo ha sido condenado por un delito de detención ilegal y otro de trato degradante. En concreto, la Audiencia Provincial considera que el actor participó en el aislamiento y la incomunicación de la tía de su entonces pareja. Estos hechos han motivado una pena de cinco años y tres meses de prisión para el intérprete, conocido por sus trabajos en televisión y por su participación en distintas producciones audiovisuales.

La condena de Aránzazu Suárez Palomino es todavía superior. La que fuera pareja del actor tendrá que hacer frente a nueve años de prisión por los delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal cometidos contra Isabel. De esta manera, el tribunal establece diferentes responsabilidades penales para ambos, aunque considera que los dos participaron en los hechos relacionados con el aislamiento de la mujer y el trato que recibió durante aquella etapa. No obstante, el fallo también contempla varias absoluciones. Tanto Luis Lorenzo como Aránzazu Suárez Palomino han quedado absueltos de los delitos de maltrato habitual, administración desleal continuada y estafa agravada. Por tanto, la sentencia distingue entre las conductas que la Audiencia Provincial considera probadas y aquellas otras acusaciones por las que finalmente no les atribuye responsabilidad penal.

Un caso que comenzó con la muerte de Isabel

El procedimiento judicial se remonta a 2021, cuando Isabel, una mujer de 85 años y tía de Aránzazu Suárez Palomino, falleció en unas circunstancias que despertaron las sospechas de sus familiares. La situación llevó a su entorno a solicitar que se investigara lo ocurrido y que se esclarecieran las condiciones en las que había vivido durante sus últimos meses. La muerte de la mujer convirtió a Luis Lorenzo y a su entonces pareja en protagonistas de un caso que tuvo una importante repercusión mediática. El actor, que había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en televisión, quedó entonces vinculado a una investigación que trataba de determinar qué había sucedido con Isabel y cuál había sido el papel de las personas de su entorno más cercano.

Desde entonces, el asunto ha atravesado un largo recorrido judicial, con una investigación centrada no solo en las circunstancias del fallecimiento, sino también en la relación que la mujer mantenía con su sobrina y el actor. La resolución conocida este lunes, 16 de noviembre, supone un nuevo capítulo en una historia que ha mantenido la atención pública durante los últimos cinco años.