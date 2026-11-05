El príncipe Guillermo y su hijo Jorge sorprenden al regresar a casa en un vuelo comercial tras su visita al Camp Nou

El príncipe Guillermo y su hijo Jorge cambiaron, en cuestión de horas, la exclusividad de un palco VIP por la normalidad de un vuelo comercial. Padre e hijo viajaron hasta Barcelona para asistir al partido de Champions League que enfrentó al Aston Villa, equipo del que el heredero al trono británico es un fiel seguidor, y al FC Barcelona en el Camp Nou. Allí, padre e hijo fueron fotografiados disfrutando del encuentro deportivo y, horas más tarde, emprendieron el camino de regreso a casa. Sin embargo, lo hicieron de una manera que pocos habrían imaginado.

Lejos de recurrir a un avión privado, ambos optaron por viajar en un vuelo comercial, mezclándose con el resto de pasajeros. Una decisión que no solo ha llamado la atención por su naturalidad, sino también por contrastar con una antigua recomendación de seguridad de las casas reales, según la cual se desaconseja que dos herederos directos al trono viajen juntos en un mismo avión, especialmente cuando se desplazan fuera del país. Una norma que se sigue para evitar que, en el caso de que se produzca una tragedia, ambos fallezcan.

De acuerdo con lo publicado, Guillermo y Jorge se sentaron en la primera fila de un avión de la compañía British Airways, justo detrás de la cabina de los pilotos. Aunque se desconoce, es probable que su equipo de seguridad se sentara muy cerca de ellos. Aun así, como no podía ser de otra manera, los viajeros no tardaron en darse cuenta de su presencia, y muchos de ellos quisieron inmortalizar su presencia en sus teléfonos móviles. Unas imágenes que no han tardado en dar la vuelta a la red y que enseguida han creado un gran debate, ya que mientras que algunos aplauden esta decisión por la cercanía que transmite, otros la califican de una auténtica locura por el riesgo que conlleva. «Guillermo actúa como lo hace la gente a la que algún día gobernará», «No me gusta que vuelen juntos. Me da una sensación rara», escribían algunos internautas.

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Cabe destacar que la presencia de Guillermo de Inglaterra y su hijo, el príncipe Jorge, en Barcelona se mantuvo en secreto hasta prácticamente el mismo día del partido citado. Su llegada al estadio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y despertó una enorme expectación. Hasta el punto de que Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, ejerció de anfitrión y les recibió en el estadio con unas camisetas personalizadas del equipo azulgrana. A través de sus redes sociales, el club se mostró muy emocionado con la visita del futuro rey de Inglaterra y su hijo.

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«Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial de la Champions League, en la que tenemos el placer de recibir al Aston Villa, el equipo del que son seguidores», escribían.