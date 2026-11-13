El dibujo del príncipe George que ha desatado la polémica: ¿talento propio o copia de un tutorial de internet?

El príncipe George, hijo mayor de los príncipes de Gales, ha vuelto a despertar el interés del público, esta vez por una faceta alejada de los actos oficiales y los compromisos de la Corona: su habilidad para el dibujo . A sus 13 años, el joven ha demostrado que posee una sensibilidad artística que ha llamado la atención incluso de quienes siguen de cerca la vida de la familia real británica.

La sorpresa llegó con la publicación de una edición especial de la prestigiosa revista Country Life , que contó con el príncipe William como editor invitado. Entre sus páginas, el heredero al trono decidió compartir una creación de su hijo: una ilustración de un martín pescador realizada cuando George tenía apenas 12 años . El dibujo, elaborado con gran atención a los detalles, destaca por la combinación de colores, la representación del plumaje y la precisión de las formas del ave.

La elección de esta obra permitió descubrir una afición que George parece cultivar desde hace tiempo. Sin embargo, su publicación también generó cierta controversia en las redes sociales. Algunos usuarios señalaron que la ilustración presenta similitudes con un tutorial de dibujo disponible en internet, concretamente en la plataforma The Virtual Instructor. Su fundador, el artista Matt Fussell, reconoció las semejanzas, aunque no confirmó que el príncipe hubiera utilizado sus instrucciones.

Lejos de restarle valor a la creación, numerosos seguidores salieron en defensa del joven . Para muchos, recurrir a una guía es una manera habitual y perfectamente válida de aprender una técnica, desarrollar la observación y perfeccionar las habilidades artísticas. En ese sentido, el debate abrió una conversación interesante sobre el aprendizaje creativo y las expectativas que suelen depositarse sobre los miembros de la realeza, incluso cuando todavía son niños.

Uno de los comentarios más destacados llegó de Barry Whitehouse, profesor de arte que decidió pronunciarse públicamente sobre la ilustración. El docente valoró positivamente el resultado y destacó el talento que refleja el trabajo . También cuestionó las críticas de algunos adultos hacia una creación realizada por un menor, recordando la importancia de fomentar la creatividad en lugar de desanimar a quienes están aprendiendo.

Lo cierto es que esta no es la primera ocasión en la que George comparte su interés por las artes plásticas. En diciembre de 2022, sus padres publicaron una acuarela de un reno realizada por él con motivo de la Navidad . Aquella imagen recibió numerosos elogios y permitió conocer que el dibujo formaba parte de sus actividades favoritas desde pequeño.

Además, su inclinación artística parece encontrar inspiración en su propio entorno familiar . Su madre, la princesa Catherine, estudió Historia del Arte en la Universidad de St Andrews y ha demostrado en distintas ocasiones su sensibilidad hacia la pintura y las expresiones creativas. Su abuelo, el rey Carlos III, también mantiene desde hace décadas una estrecha relación con el arte, especialmente con la acuarela, técnica que utiliza para representar paisajes y lugares significativos para él.