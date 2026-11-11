Aliba Bellingham, la aristócrata relacionada con el ex príncipe Andrés: su vínculo con Lady Di y el desmentido sobre su supuesto romance

La vida personal del ex príncipe Andrés vuelve a ocupar titulares en Reino Unido. Esta vez, el nombre que ha despertado la curiosidad de la prensa británica es el de Elizabeth Alison Bellingham, conocida como Aliba, una aristócrata de 70 años a la que varios medios han señalado como su posible nueva ilusión. Sin embargo, ella misma ha querido poner freno a las especulaciones y ha negado que exista una relación sentimental entre ambos. «Quedamos de vez en cuando y hablamos de caballos y perros. Eso es lo que tenemos en común», explicó a The Mail on Sunday. «Simplemente somos conocidos», insistió, aclarando que los rumores surgieron después de que un periodista estadounidense escuchara que había visitado a Andrés para tomar el té y sacara sus propias conclusiones.

Aliba Bellingham no es una desconocida para el entorno de la familia real británica. Es hermana de Lord Henry Bellingham, político conservador que fue diputado por North West Norfolk y ocupó responsabilidades ministeriales en el Foreign Office antes de recibir el título nobiliario vitalicio de Barón Bellingham en 2020. Su familia mantiene desde hace generaciones una estrecha relación con Norfolk y Sandringham, el entorno en el que Andrés reside actualmente, apartado de sus funciones oficiales y alojado en Marsh Farm. De hecho, el vínculo entre Aliba y el hermano de Carlos III se remonta a la infancia: ambos se conocen desde hace décadas y compartieron parte de su juventud en los círculos sociales próximos a Sandringham, donde también coincidió con el príncipe Eduardo y la princesa Ana.

Su conexión con los Windsor guarda, además, un detalle especialmente llamativo relacionado con Diana de Gales. La madrina de bautismo de Aliba fue Frances Shand Kydd, madre de la princesa, lo que da cuenta de la cercanía de su familia con el entorno de la monarquía británica. Apasionada de los caballos y de la vida en el campo, la aristócrata pertenece al círculo de terratenientes y miembros de la alta sociedad conocido como los Turnip Toffs, muy vinculado a Norfolk y a las amistades históricas de la familia real. Ha estado relacionada con actividades ecuestres y con la caza tradicional, y reparte su tiempo entre Londres y el campo. En el plano personal, estuvo casada con el empresario Sir Richard Rowley, con quien tuvo dos hijos, aunque el matrimonio terminó en divorcio.

La supuesta cercanía entre Aliba y Andrés habría vuelto a estrecharse después de que el ex príncipe fijara su residencia en Norfolk. El hermano del rey atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida pública tras las consecuencias de sus vínculos con Jeffrey Epstein, que terminaron con su retirada de los compromisos oficiales y la pérdida de títulos y honores. En este contexto, algunos miembros de la aristocracia rural británica han mantenido su trato con él, pese al rechazo que despierta su figura en otros sectores. Aliba, por su parte, ha asegurado que no juzga a las personas únicamente por su pasado y que Andrés ha sido bien recibido en Norfolk, donde considera que podrá disfrutar de su nueva vida. Por ahora, la aristócrata insiste en que no hay historia de amor: solo conversaciones sobre caballos, perros y una relación de conocidos que viene de lejos.