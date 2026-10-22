Siete ideas de uñas de Halloween 2026 que te van a encantar: fáciles, sencillas y elegantes

A pocos días de la llegada de Halloween, la decoración se ha convertido en la compra habitual de numerosas personas estos últimos días. Aunque no sólo compran decoración, sino que los disfraces, la comida, el maquillaje o incluso las uñas son esenciales para celebrar la noche más terrorífica del año.

Las manicuras de Halloween suelen mostrar una amplia gama de colores, desde diseños más discretos hasta decoraciones extravagantes que pueden realizarse de manera sencilla en casa.

¿Cuáles son los siete diseños de uñas para Halloween?

Los siete diseños más utilizados en la noche de Halloween son los siguientes:

Fantasmas minimalistas. Sobre una base nude, morada o naranja, dibuja un pequeño fantasma blanco con ojos negros para conseguir una manicura sencilla y original.

Calabazas clásicas. Utiliza esmalte naranja y un pincel negro para crear pequeñas calabazas con expresiones terroríficas.

Efecto sangriento. Dibuja gotas de esmalte rojo sobre una base clara u oscura para imitar la sangre de las películas de terror.

Telarañas y arañas. Traza líneas negras finas y curvas sobre las uñas para conseguir un diseño delicado inspirado en Halloween.

Jack Skellington. Recrea la característica cara blanca del protagonista de El extraño mundo de Jack sobre una base negra.

Manicura francesa negra. En lugar de la tradicional punta blanca, coloca una negra y añade pequeños murciélagos o fantasmas.

Cementerio al atardecer. Combina degradados naranjas y violetas con siluetas negras de árboles, cruces y lápidas.

¿Cómo realizar estos diseños en casa?

La mejor forma de llevar a cabo estos diseños en casa es contando con esmaltes de diversos colores, pinceles finos y punteros especiales para decorar uñas. Al mismo tiempo, es recomendable aplicar una base protectora antes de iniciar la elaboración y finalizar con una capa de brillo transparente para resaltar la uña y prolongar la duración.

Otras características

Halloween no sólo se relaciona con lo aterrador, sino que las manicuras minimalistas también pueden ser una gran alternativa para fomentar la elegancia. Aunque los tonos nude, negros y morados son los más utilizados. Por lo tanto, estas siete propuestas son una marca de creatividad, sencillez y rapidez para poder tener una manicura impecable en la noche más terrorífica.