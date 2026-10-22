Perfumes de otoño: una guía básica para saber cuáles son los aromas que primarán esta temporada

Campo, petricor, castañas… el otoño embriaga las calles de muchos olores que despiertan en la memoria una asociación directa con esta época del año. Ocurre igual en cada momento del año, porque siempre hay un aroma que despierta su potencial con la llegada del frío, o que aparece casi de forma genuina en las diferentes estaciones. Esta misma lógica se aplica a los perfumes que utilizamos. Para que estos proyecten su máximo potencial, deben darse muchos factores y el más importante es saber en qué época nos encontramos y cómo va a interactuar con el momento del año. Pero no te preocupes, si quieres saber más sobre cómo pueden tu perfume y el otoño hacer match, sólo tienes que seguir leyendo.

¿Qué perfumes se llevan esta temporada?

Otoño supone una transición de un momento del año muy seco a uno donde la humedad y el frío comienzan a estar presentes en el ambiente. Esto es importante por una sencilla razón: los aromas se comportan diferente ante esta situación. Un truco fácil para saber qué tipo de olores son los que priman en cada estación es asociar los matices a la sensación de cada momento del año. En verano, por ejemplo, el calor hace que prime la búsqueda de aromas frescos, ligeros, que respeten. En otoño ocurre que estos quedan sustituidos por la necesidad de calidez.

Por eso, los aromas que comienzan a entrar llevan notas que recuerdan a casa y te trasladan a los primeros días de frío donde el plan demanda manta y peli. Mylène Thioux, perfumista experta de Equivalenza, explica que en otoño se adentran «las maderas, el ámbar, la vainilla y las especias aportan calidez y sensación de refugio, y por eso se vuelven protagonistas cuando baja la temperatura».

Entre todas ellas, los aromas con tintes orientales son los que más van a calar este invierno. ¡Pero atenta! Son aromas con mucha presencia, por lo que la experta subraya que «con dos o tres pulverizaciones es suficiente: que quien se acerque lo perciba, sin invadir». De lo contrario, el leitmotiv de los perfumes podría perderse y, en vez de acompañar, pueden incluso llegar a ser molestos si no se aplican correctamente.

Lo siguiente, además, es seleccionar los ingredientes para cada momento. En los exteriores, Thioux recomienda aromas ambarados y vainillas; para la oficina, al ser espacios más cerrados, lo mejor son maderas suaves, almizcles y florales discretos. Finalmente, en las cenas podemos darnos cierta libertad y apostar por especias, flores blancas y resinas. Solo queda elegir tu aroma.

Perfumes de otoño

‘Nº 768 Vanille Arabe’, de Equivalenza

Este perfume es perfecto para largos paseos. En la base, la vainilla y el ámbar aportan cierta calidez, que se ve acompañada por la potencia en la salida de los matices de cuero, oud y sándalo sobre su fondo. Es un perfume con carácter, por lo que conviene tener en cuenta los matices de la experta. PVP: 21,95 €.

‘Lost Eden Eau de Parfum’, de Maison Margiela

Una colonia perfecta para las noches, que te trasladará directamente a las tardes de campo. Es una fragancia potente, con carácter, que muestra una evolución donde la manzana roja comienza primando para luego ceder el paso a la dulzura de la manzana confitada. La calidez está en su fondo, donde aparecen notas del oud y la vainilla. PVPR: 100 ml, 208,00 €.

‘Green Stravaganza Born in Rome’, de Valentino

Un aroma más romántico y dulce, para quienes buscan notas más delicadas en la fragancia, es el Green Stravaganza Born in Rome, de Valentino. El té negro se presenta para dar paso a una esencia amaderada que consiguen junto al jazmín y la vainilla. ¿Lo mejor? Su duración, capaz de resistir todo el día (incluso aunque llueva). PVP: 100 ml, 180€.