Lidia Herrero, maquilladora profesional: “A partir de los 50, si tienes ojos marrones, el delineador más favorecedor es el chocolate”

El paso del tiempo transforma nuestra piel, suaviza los rasgos y cambia las necesidades del maquillaje. A partir de los 50, el delineador puede presentar líneas de expresión, una textura más fina y una pérdida progresiva de luminosidad. Por eso, elegir productos de calidad y colores que armonicen con nuestro rostro resulta fundamental para conseguir un aspecto fresco y natural. Para realzar la belleza en cada etapa de la vida, el delineador chocolate es el que necesitamos.

Con texturas cómodas y tonos favorecedores que acompañen los cambios de la piel, entre los productos para los 50 años, destaca el delineador color chocolate, un recurso sencillo para iluminar la mirada sin endurecer la expresión. David Francés, especialista en maquillaje natural y elegante para todas las edades, asegura que este lápiz te blanquea el ojo, te lo agranda, te hace tu día a día más fácil. Lo recomiendo siempre. Apúntatelo. A diferencia del delineador negro, que puede crear un contraste intenso, especialmente en maquillajes suaves, el chocolate aporta discreción y ayuda a que los ojos parezcan más abiertos cuando se aplica en la línea de agua inferior.

Beneficios de usar el delineador chocolate a los 50

La clave está en escoger un tono adecuado y una fórmula de calidad, preferiblemente cremosa y fácil de deslizar. Estos detalles permiten lograr un acabado uniforme y favorecedor, sin necesidad de recargar el maquillaje. Con una aplicación precisa, este lápiz se convierte en un aliado para aportar luz y frescura al rostro.

Suaviza la expresión de la mirada

Uno de los grandes atractivos del delineador marrón chocolate es que permite definir los ojos sin crear un contraste tan intenso como el que puede producir el negro. Esto resulta especialmente interesante para quienes prefieren un maquillaje discreto y natural.

Su tonalidad cálida aporta profundidad y enmarca la mirada de forma sutil. Aplicado con un trazo fino y bien difuminado, ayuda a realzar los ojos sin restar protagonismo al resto de las facciones.

Aporta definición sin endurecer los rasgos

Con el paso del tiempo, algunas personas prefieren sustituir los delineados muy oscuros por alternativas más suaves. El chocolate permite perfilar los ojos y darles protagonismo sin que el maquillaje resulte excesivamente marcado.

La intensidad dependerá del producto y de la técnica utilizada. Para el día, basta con una línea fina cerca de las pestañas; para la noche, se puede intensificar el color o difuminarlo ligeramente para conseguir un acabado más sofisticado.

Ayuda a resaltar el color de los ojos

Los tonos marrones son muy versátiles y pueden complementar distintos colores de ojos. En los ojos verdes, por ejemplo, los matices cálidos pueden crear un contraste atractivo; en los azules, el chocolate aporta profundidad; y en los marrones, refuerza la intensidad natural de la mirada.

El resultado también depende de los matices del delineador y de las sombras elegidas. Combinarlo con tonos bronce, beige o dorados permite crear un maquillaje equilibrado que realza los ojos sin sobrecargarlos.

Se integra fácilmente con las líneas de expresión

La textura del producto es tan importante como su color. Un delineador chocolate cremoso y fácil de difuminar puede facilitar la aplicación sobre párpados con textura o pequeñas arrugas.

En lugar de realizar una línea gruesa, conviene trabajar con trazos cortos y delicados junto a las pestañas. Difuminar ligeramente el producto también ayuda a suavizar los bordes y evita que el delineado quede demasiado rígido.

Ofrece un acabado natural para el día a día

El chocolate es una excelente alternativa para quienes desean maquillarse sin que el resultado parezca demasiado elaborado. Su tono discreto permite definir la mirada para ir al trabajo, salir a pasear o disfrutar de una reunión informal.

Permite crear looks elegantes para la noche

Aunque es ideal para el día, el delineador chocolate también puede utilizarse en maquillajes más intensos. Aplicarlo en la línea superior de las pestañas y difuminarlo hacia el exterior permite crear un efecto ahumado suave y sofisticado.

Para completar el look, se pueden añadir sombras marrones más oscuras, un toque de iluminador en el lagrimal y máscara de pestañas. Así se consigue una mirada definida sin depender exclusivamente del delineado negro.

El paso a paso para lograr un delineado chocolate perfecto