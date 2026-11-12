Beatriz Beltrán, médico estético: «El cuello puede delatar la edad incluso antes que la cara»

Hay una zona que muchas veces olvidamos en nuestra rutina de belleza, pero que puede revelar el paso del tiempo incluso antes que el rostro: el cuello . Su piel es más fina, tiene menos glándulas sebáceas y una capacidad de reparación más limitada. A esto se suma su exposición constante al sol, los movimientos repetitivos, el perfume y los roces de la ropa. «El cuello envejece de una forma muy particular porque tiene una piel más fina que la del rostro, menos glándulas sebáceas y una capacidad de reparación más limitada. Además, lo movemos todo el día, recibe sol, perfume, roces de ropa y muchas veces queda fuera de la rutina diaria. Por eso puede delatar la edad incluso antes que la cara», explica la Dra. Beatriz Beltrán, médico internista y especialista en medicina estética.

Sin embargo, no todos los signos de envejecimiento son iguales . «No es lo mismo una línea horizontal marcada por el gesto y la postura que una piel crepé, una banda vertical del músculo platisma, una mancha solar o una pérdida del ángulo cuello-mentón. Si el diagnóstico no es preciso, el tratamiento tampoco lo será», apunta.

Cuatro problemas, cuatro soluciones

1. Tech neck o líneas horizontales. Son los pliegues que cruzan el cuello y que se hacen más visibles por mantener la cabeza inclinada frente al móvil o el ordenador. También influyen la genética y la pérdida de colágeno. «Lo vemos incluso en pacientes jóvenes. El cuello se pliega siempre en el mismo punto y, con el tiempo, esa marca se fija», explica Beltrán. Según el caso, pueden tratarse con ácido hialurónico muy fino y flexible o mediante protocolos centrados en mejorar la hidratación y elasticidad.

2. Piel crepé. Se caracteriza por una textura fina, seca y arrugada, similar al papel. «Aquí el problema principal es la calidad del tejido. La piel pierde densidad, se arruga en superficie y refleja peor la luz», señala. Para mejorarla, la especialista propone hidratación profunda, polinucleótidos, bioestimulación de colágeno y tecnologías que favorezcan la firmeza . La fotoprotección y los cosméticos adecuados también son esenciales.

3. Flacidez y bandas verticales. La pérdida de definición mandibular puede relacionarse con cambios hormonales, pérdida de colágeno o grasa localizada. Las bandas verticales, por su parte, suelen implicar al músculo platisma. «Podemos trabajar con radiofrecuencia médica, ultrasonidos focalizados, láser tensor, bioestimuladores o tratamientos combinados. Y cuando las bandas verticales están muy marcadas, podemos valorar neuromodulación en puntos concretos para relajar el platisma», explica.

4. Manchas y textura irregular. El daño solar, las rojeces y la pigmentación acumulada afectan al aspecto del cuello y el escote. La luz pulsada, los láseres fraccionales no ablativos y los peelings suaves son algunas opciones, siempre después de identificar el origen de las alteraciones.

Para la Dra. Beltrán, el gran error es olvidar la conexión entre cuello, mentón y mandíbula . «El objetivo no es tensar el cuello a toda costa. Es recuperar definición, firmeza y calidad de piel sin que el resultado parezca forzado», concluye.