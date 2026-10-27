Vox expulsa a su ex portavoz en el Ayuntamiento de Valencia Juanma Badenas y a la edil Cecilia Herrero

Vox ha expulsado al ex portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Valencia, Juanma Badenas, y a la concejal Cecilia Herrero. Así, lo ha confirmado el propio Juanma Badenas a través de un vídeo en sus redes sociales: «Finalmente ha sucedido. Por decisión del partido he dejado de ser militante de Vox». Fuentes del partido en Valencia, también, lo han confirmado a OKDIARIO.

La decisión ha sido adoptada por el Comité de Garantías de Vox. La expulsión de ambos ediles tiene consecuencias en la gestión municipal, ya que obliga a la alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, a negociar con ambos cada iniciativa que presente a los plenos hasta mayo de 2027, porque sin ambos no logra la mayoría. El primero de ellos, el de este jueves, es un pleno muy importante, porque es el de los presupuestos. A partir de ese mismo pleno, Juanma Badenas y Cecilia Herrero pasarán a formar parte del grupo de los no adscritos.

Juanma Badenas y Cecilia Herrero habían sido suspendidos de militancia en marzo de 2025 y hasta la resolución del expediente disciplinario abierto para investigar la adjudicación de unos contratos al marido de Pilar Bernabé, entonces delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y actualmente candidata de los socialistas valencianos al Congreso de los Diputados.

El Comité de Garantías del partido acordó la medida cautelar de suspender los derechos como afiliado de Badenas, así como su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en función de Vox o en representación del partido. Luego, se les permitió retornar.

En concreto, el acuerdo implicaba que Badenas y Herrero ostentarían las concejalías de Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, sucesivamente. Por su parte, José Gosálbez, el edil de Vox que asumió la portavocía tras la marcha de Badenas y Herrero, se convirtió en el nuevo teniente de alcalde.

Casi un año después, en marzo de este año 2026, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero cumplimentaron su explicación por escrito acerca de una iniciativa sobre la guerra de Irán en un pleno en Valencia, denominando a su propia formación como Grupo Municipal Nox. Este último, el de Nox, es el nombre que recibía el partido político del éxito cinematográfico de Santiago Segura, Torrente presidente. Según las fuentes consultadas, Badenas y Herreros rectificaron tras el pleno, como si la sustitución de la V de Vox por la N de Nox fuera una errata.

Ahora, la paciencia se ha acabado con ellos en Vox. Y ambos se quedan fuera del grupo municipal y del partido con el que llegaron al Ayuntamiento de Valencia.