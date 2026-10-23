Intervalos de nubes altas marcarán la jornada del 23 de octubre de 2026 en toda la provincia de Barcelona, con posibilidad de chubascos al final del día en el extremo norte del litoral. Las temperaturas mínimas ascenderán en el litoral y prelitoral, mientras que las máximas también experimentarán un ligero aumento. El viento será flojo y variable, volviendo a una dirección oeste moderado en el tercio oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de octubre

Barcelona: cielo sereno con suaves brisas

El cielo de Barcelona se presenta hoy con un tono sereno, sin signos de lluvia, lo que permite que el sol se desperece lentamente al amanecer, que ocurrirá a las 08:12. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados, creando un ambiente acogedor, aunque la humedad hará que el aire se sienta algo cargado. A lo largo de la jornada, la brisa suave, de unos 10 km/h, evitará que el calor resulte abrumador, pero atención, porque al final del día es posible que se asomen algunas nubes inquietas.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá estable, ofreciendo una agradable luz dorada antes de que el sol se esconda a las 18:58. La sensación térmica alcanzará los 23 grados, haciéndonos sentir cómodos mientras disfrutamos del ocaso. Los vientos, aunque en calma, no sobrepasarán las suaves ráfagas de 15 km/h, lo que convierte esta jornada en una oportunidad perfecta para pasear. Así que, ¡a disfrutar de este día primaveral antes que la noche traiga consigo una ligera posibilidad de lluvia!

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable y posibilidad de lluvia

En L’Hospitalet de Llobregat, la jornada se presenta cargada de inestabilidad, con un cielo que se dibuja grisáceo y una sensación de frescor en el aire que anticipa cambios. Las primeras horas del día traerán temperaturas que rondan los 14 grados, mientras que el viento comenzará a soplar desde el norte a una velocidad moderada, creando un ambiente un tanto revuelto.

A medida que avance la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 23 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, anticipando un ambiente húmedo y pesado. Con vientos que podrían superar los 30 km/h, no está de más mantener a mano un paraguas y considerar bien abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender considerablemente.

Agradable día con algo de nubes en Badalona

Esta jornada en Badalona comienza con un amanecer tranquilo, cuando el sol asomará a las 08:12, ofreciendo una temperatura de 15°C. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá ligeramente nublado, sin posibilidad de lluvia y con temperaturas que alcanzarán los 21°C. Sin embargo, el viento del oeste soplará a una velocidad media de 10 km/h y aunque las ráfagas podrán llegar a los 30 km/h, no se espera un ambiente demasiado incómodo.

Por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 23°C. La probabilidad de lluvia aumentará al 15%, pero en general, el día se mantendrá seco. La humedad relativa del 80% hará que el clima se sienta algo pesado. Con el sol poniéndose a las 18:57, disfrutaremos de casi 11 horas de luz para aprovechar antes de que caiga la noche.

Ambiente tranquilo con nubes dispersas en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes dispersas a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados, con una brisa suave que podría hacer la sensación térmica un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir y aprovechar el entorno.