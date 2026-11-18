Cielo poco nuboso al inicio del día, pero en toda la provincia las nubes irán aumentando y podrían dejar algunas precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas subirán, mientras que un viento flojo del oeste soplará, con rachas moderadas en el prelitoral y litoral, especialmente en el Montseny. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de noviembre

Barcelona: lluvias intensas y viento moderado en la tarde

El cielo de Barcelona amanece con un manto gris que parece susurrar un pronóstico de sorpresas. Mientras el sol, un tímido invitado, se asoma lentamente a las 07:43, la probabilidad de precipitaciones se vuelve protagonista de la jornada. La mañana se mantendrá tranquila, con temperaturas que rondarán los 19 grados y una sensación térmica que podría hacer sentir un poco más de fresco a quienes paseen por la ciudad. Sin embargo, la tarde se pintará con brochas de lluvia intensa y cielos encapotados, donde se prevén chubascos que pueden refrescar el ambiente.

Ya por la tarde, el viento se hará sentir con una brisa moderada de unos 20 km/h, que podría volverse juguetón en ráfagas máximas. La temperatura alcanzará su pico en 24 grados, aunque la alta humedad, que puede llegar a sentirse cargada, puede hacer que los barceloneses busquen refugio y abrigo. A medida que el día avanza, el sol se despedirá temprano, dejando a la ciudad en un abrazo oscuro cuando caiga la noche y la lluvia continúe su danza, convirtiendo las calles en espejos de luces y sombras.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto con lluvias intensas

En L’ Hospitalet de Llobregat, el cielo se presenta cubierto y amenazante, presagiando un día de inclemencias. La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 19 grados, mientras el viento sopla suavemente, creando un ambiente peculiar. Sin embargo, la calma será efímera; la tarde traerá consigo un cambio radical con lluvias intensas y un descenso notable en las temperaturas, alcanzando un máximo de 24 grados.

A medida que avanza el día, las condiciones se tornan más adversas. Las ráfagas de viento se intensifican, superando los 40 km/h en momentos y la probabilidad de lluvia se dispara al 100% en la tarde-noche. La sensación térmica caerá a niveles incómodos, especialmente con una humedad que podría sentirse agobiante. Es recomendable llevar paraguas y prepararse para un final de jornada inestable.

Ambiente lluvioso y ventoso hoy en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el día se presenta con un cielo cubierto y una temperatura de 19 grados, aunque la sensación térmica alcanzará los 24 grados. Sin embargo, la jornada irá empeorando, ya que un 100% de probabilidad de lluvia se espera durante la tarde-noche, lo que sugiere un ambiente húmedo y pesado. Las ráfagas de viento de hasta 30 km/h agregarán un toque fresco a la tarde, cuando el termómetro marcará hasta 23 grados.

Al final del día, con la puesta del sol a las 17:28, los termómetros caerán a 19 grados por la noche. Así, aunque la mañana se presentará más tranquila, la tarde traerá consigo la lluvia, por lo que se recomienda estar preparados.

Cielo nuboso y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta templado a lo largo del día, con un cielo algo nuboso por la mañana y una ligera variación en la tarde. Aunque hay posibilidades de lluvia en la tarde-noche, las ráfagas de viento se mantienen en un nivel moderado, lo que podría aportar una agradable frescura al ambiente.

Es un excelente momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, aprovechando la temperatura suave que invita a salir y disfrutar de lo que se ofrece cada rincón de la ciudad.