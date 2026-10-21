Hoy 21 de octubre de 2026, el cielo se presenta con intervalos nubosos en toda la provincia, siendo más abundantes en el tercio norte. Se prevén chubascos débiles en el noreste por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán. El viento será flojo, incrementando a moderado del oeste en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de octubre

Barcelona: cielo gris y posibilidad de lluvia

A medida que la jornada avanza en Barcelona, el cielo se presenta con un tono grisácea, como si estuviera pensativo antes de decidir si colaborará o no con alguna lluvia en la tarde. La suavidad del viento, soplando con calma a 15 km/h, parece intentar despejar las dudas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados, prometiendo una sensación térmica más cálida, aunque la humedad relativa alcanzará niveles altos, generando un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, la probabilidad de algunas gotas se mantiene latente, aunque no se espera una tormenta intensa. Las temperaturas continuarán agradables, con un descenso hacia la noche que hará que los 16 grados se sientan como un susurro melancólico del día que se apaga. La puesta del sol a las 19:01 traerá consigo la despedida de la luz, recordándonos que el tiempo, como siempre, sigue su curso imparable.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos variables con lluvia eventual

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día comienza con un cielo que se presenta variable, dejando entrever la inestabilidad que marcará las horas venideras. Mientras la mañana se viste de nubes, la sensación fresca se apodera del ambiente, con temperaturas que rondan los 12 grados y un viento suave que empieza a hacer de las suyas.

A medida que avance la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se prevén lluvias con un 25% de probabilidad y un viento que soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Con la temperatura máxima en 23 grados, una humedad que puede llegar al 85% hará sentir el aire bastante pesado. Mejor llevar paraguas y abrigarse un poco; será un día para estar preparados ante cualquier sorpresa.

Cambio de sol a lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas que rondan los 12 grados, mientras el sol comienza a despuntar en horizonte a las 08:09. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de unos momentos agradables, aunque con una sensación térmica que podría bajar a los 12 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, el panorama cambiará; el cielo se tornará parcialmente nublado y a partir de la tarde-noche, hay un 55% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, con un viento suave de 15 km/h.

Mientras la tarde se desarrolla, la humedad relativa se elevará, creando un ambiente algo pesado, por lo que es recomendable mantener un paraguas a mano. La jornada contemplará unas 11 horas de luz, finalizando con una preciosa puesta de sol a las 19:00. Aunque el viento no será fuerte, algunas ráfagas podrían alcanzar hasta 30 km/h, así que es bueno estar preparado para esos momentos de más movimiento.

Cielos despejados con nubes al atardecer en Sabadell

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas frescas que rondarán los 9 grados y cielos mayormente despejados. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento de nubes y temperaturas que alcanzarán los 22 grados, con una pequeña posibilidad de lluvia. El viento soplará suavemente, aportando un toque agradable a la jornada.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en alguna terraza, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece el día. Las condiciones son perfectas para actividades sencillas y disfrutar de la vida cotidiana.