Intervalos de nubes altas marcarán el día en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio oeste y máximas que también descienden levemente. El viento será flojo a moderado, cambiando a suroeste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de octubre

Barcelona: cielo nublado y tarde tranquila

El día comienza con un cielo que se despereza lento, cubierto por un manto de nubes que prometen algunas gotas dispersas en las primeras horas de la jornada en Barcelona. Las temperaturas fluctúan entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima y aunque la humedad relativa puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, la brisa suave será un alivio. A medida que avance la mañana, la posibilidad de chubascos irá decreciendo, dejando quizás un rayo de sol como tímido invitado en la tarde.

Ya por la tarde, el cielo irá despejándose y ofrecerá un respiro con temperaturas que se sentirán agradables. Con el sol asomando antes de las siete en punto, la luz acompañará la jornada, mientras que la ausencia de viento permitirá disfrutar de una tarde tranquila. Aunque el tiempo se mantenga sereno, es mejor no bajar la guardia ya que las nubes podrían regresar al caer la noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: día inestable con posibles lluvias

Un aire tenso sopla sobre L’ Hospitalet de Llobregat, anticipando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes, en un gris plomizo, cubren el cielo mientras los primeros rayos de sol titilan entre ellas. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 60% y el suelo podría empaparse de un agua que se siente inminente.

A media tarde, la situación mejorará ligeramente, con cielos más despejados y temperaturas de hasta 21°C, pero no se debe confiarse: hoy también hay predicción de ráfagas de viento intensas de hasta 30 km/h y una sensación térmica que puede bajar considerablemente. Con estos cambios, será prudente llevar un paraguas y no olvidar la bufanda, pues el paso del día traerá sorpresas.

Ambiente fresco con viento suave en Badalona

Esta jornada en Badalona se presenta con un ambiente fresco y húmedo, con una probabilidad de lluvia del 85% especialmente durante la mañana. A medida que el sol asoma a las 08:10, los cielos estarán parcialmente cubiertos, lo que puede anticipar algunas gotas a lo largo de la mañana, alcanzando temperaturas de hasta 15°C y una sensación térmica similar. La humedad alcanzará niveles altos, en torno al 75%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el panorama cambiará con cielos más claros y temperaturas que ascenderán hasta los 21°C, mientras la probabilidad de lluvia desaparecerá completamente. La puesta del sol será a las 18:59, ofreciendo así casi 11 horas de luz. Aunque las ráfagas de viento no superarán los 3 km/h, es recomendable prepararse para el inicio de un día inestable que mejorará con el paso de las horas.

Nubes pasajeras y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con nubes que pueden asomarse de vez en cuando. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados, creando un ambiente templado, aunque con una leve probabilidad de lluvia durante la mañana y vientos suaves. La tarde lucirá algo más despejada, ideal para disfrutar del aire libre.

Aprovechar esta jornada es una buena idea, ya que será perfecta para pasear por el parque o realizar actividades diarias sin preocupación. El ambiente tranquilo invitará a disfrutar de un agradable rato fuera, así que no dudes en salir y disfrutar del día.