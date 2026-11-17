Hoy, en buena parte de la provincia, el cielo presentará intervalos nubosos, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas seguirán ascendiendo, mientras que las máximas lo harán en esa misma área, manteniéndose estables en el resto. El viento soplará de forma moderada desde el oeste, con baja probabilidad de rachas muy fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 17 de noviembre

Barcelona: cielo nublado con ambiente suave y ligero viento

Las nubes se agrupan perezosamente en el cielo de Barcelona, donde el sol se asoma con cautela a medida que avanza la mañana. Este 21 de octubre nos regala un día suave, con temperaturas que ascienden hasta los 21 grados y una sensación térmica que puede alcanzar los 22. Aunque las probabilidades de lluvia son modestas, puede haber momentos en que un leve chispeo nos sorprenda, especialmente durante la madrugada. Un viento suave, con ráfagas de hasta 15 km/h, acaricia la piel, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

A medida que el reloj avanza, el calor comienza a hacerse sentir y las temperaturas por la tarde rozan un agradable 20 grados. La tarde se presenta despejada y, a pesar de que algún chubasco podría aparecer, la posibilidad de mojarse parece lejana. Con una puesta de sol programada para las 17:29, el día se torna en un momento perfecto para disfrutar del aire libre, mientras la luz del día danza suavemente entre las nubes. La humedad, que fluctúa entre el 50% y el 70%, añade un toque de suavidad al ambiente, haciendo que el aire sea un poco más pesado, aunque aún confortable.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte

La mañana amanece en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo gris y nubes amenazantes que anticipan una jornada inestable. A medida que avanza el día, el viento sopla con fuerza desde el norte, creando un ambiente fresco que se combina con una sensación de humedad; un aviso de que las lluvias no estarán lejos.

Al principio, las probabilidades de precipitaciones son moderadas, pero la situación evoluciona con el viento que alcanza hasta 50 km/h, lo que puede generar un clima bastante incómodo en horas de la tarde. Con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 22°C, es aconsejable salir abrigado y, sin duda, no olvidar el paraguas, ya que las posibilidades de lluvia aumentan hacia la tarde-noche.

Día ideal para disfrutar al aire libre en Badalona

Este miércoles, Badalona amanece con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 16°C, lo que brindará una sensación fresca en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un confortable máximo de 22°C, marcando un día agradable. La probabilidad de lluvia es escasa, con un 10% tanto por la mañana como por la tarde-noche, lo que sugiere que se podrá disfrutar de un tiempo mayormente seco.

El viento soplará suavemente desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar. La humedad, que oscila entre el 50% y el 65%, creará un ambiente leve, pero no pesado. Con más de diez horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:42 y su puesta a las 17:29, será un día ideal para salir a disfrutar del aire libre en la costa.

Cielos despejados y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados y alguna nube pasajera que no inquietará la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados, brindando un ambiente templado con una ligera brisa que acompañará la tarde.

Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o simplemente relajándose en una terraza. Aprovechar las suaves temperaturas y el ambiente tranquilo es una excelente manera de transitar las actividades diarias.