Cielo nuboso en buena parte de la provincia y poco nuboso en el resto, con algunas nubes altas. Se esperan chubascos localmente fuertes en el litoral y prelitoral oriental durante la madrugada, que irán disminuyendo por la mañana. Temperaturas mínimas estables y máximas en ligero descenso. Viento flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de octubre

Barcelona: nubes y chubascos con sorpresas de sol

Esta jornada en Barcelona se presenta como un lienzo gris que podría vestirse de agua en cualquier momento, especialmente durante la mañana, cuando el cielo se despereza lento, dejando entrever nubes que amenazan con desnudarse y regalar chaparrones. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 20 grados, la sensación térmica puede resultar un poco más cálida, especialmente con la humedad relativa alcanzando cotas elevadas, lo que dará un aire algo pesado al ambiente. El viento, con dirección suave del sureste y a una velocidad moderada, complementará esta sinfonía de matices.

Ya por la tarde, la atmósfera comenzará a despejarse y aunque aún será posible algún chubasco ligero, la intensidad de las precipitaciones disminuirá considerablemente. Las temperaturas podrán sentirse más agradables, rondando los 19 grados, mientras la sensación térmica se mantendrá en torno a los 20. El sol hará una aparición tímida al final del día, brindándonos sus cálidos rayos antes de ocultarse tras el horizonte a las 18:56, marcando un cierre vibrante a un día de contrastes en esta vibrante ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y nubes amenazantes

Un día en L’ Hospitalet de Llobregat comienza con un aire fresco y una sensación de inminente cambio. Las nubes amenazan en el cielo, mientras el viento sopla con fuerza, indicando que el tiempo se tornará agitado. Durante la mañana, se prevé una probabilidad alta de lluvia del 80%, acompañada de una temperatura que oscilará entre los 13 y 20 grados, creando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, el contraste será notable: por la mañana, el viento soplará a 10 km/h, pero las ráfagas podrían alcanzar los 30 km/h, generando una sensación térmica que podría bajar a 13 grados. Ya en la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá denso. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para afrontar la inestabilidad que nos acompañará.

Ambiente húmedo con lluvias persistentes en Badalona

Este miércoles en Badalona amanece con un cielo cubierto y una sensación térmica que se sentirá algo más fresca, alrededor de 13 grados. Con una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, es seguro decir que deberemos estar preparados para un día empapado, con lluvias persistentes que podrían hacer que el ambiente sea pesado y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados, mientras que el viento del sur soplará suavemente a 10 km/h.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia que disminuye al 40%. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, ofreciendo una ligera mejora en la sensación térmica. La puesta del sol se verá a las 18:56, regalando a Badalona alrededor de 10 horas de luz. A pesar de lo fresco del día, la jornada promete ser interesante con cambios en el tiempo.

Mañana nublada y tarde variable en Sabadell

El tiempo se presenta hoy con una mañana algo nublada y una temperatura fresca, llegando a los 18 grados. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá moderadamente variable, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque sin grandes cambios relevantes. El viento será suave, lo que añadirá un toque agradable al ambiente.

Perfecto para disfrutar de un paseo por los parques o realizar actividades al aire libre, este día ofrece una oportunidad ideal para conectar con el entorno. La sensación térmica se mantendrá templada, invitando a los ciudadanos a aprovechar la jornada sin preocupaciones.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET