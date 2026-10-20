Hoy en Barcelona y en toda la provincia, el cielo se presenta muy nuboso con chubascos, localmente fuertes, especialmente en el nordeste durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, la situación irá mejorando con un descenso de temperaturas mínimas en el interior. Maximas en ascenso y vientos moderados del oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de octubre

Barcelona: cielo despejado y agradable brisa por la tarde

La jornada de hoy se presenta con un cielo que se despereza lentamente, mientras el sol asoma tímidamente desde su refugio. Con una temperatura mínima de 15 grados, las primeras horas del día transcurrirán con un ambiente fresco y aunque hay posibilidad de algunas precipitaciones, el riesgo es moderado, especialmente durante la mañana. La brisa del norte, suave y constante, soplará a unos 5 km/h, aportando una sensación agradable a la suave humedad que rodeará la ciudad y que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

A medida que avance el día, el sol irá ganando terreno y la temperatura máxima alcanzará los 22 grados. Sin embargo, ya por la tarde, el cielo se presentará más despejado, aunque no se descarta alguna niebla pasajera. Tras el mediodía, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, permitiendo disfrutar de unas horas de luz hasta que el sol se esconda a las 19:02. La tarde-noche tendrá una brisa más calmada y temperaturas que, aunque más frescas, aún serán agradables, haciendo de esta una jornada doblemente disfrutada en Barcelona.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y posibilidades de lluvia

L’ Hospitalet de Llobregat despierta bajo un cielo gris que sugiere la inminente llegada de un frente inestable. Las nubes se agrupan, presagiando un día marcado por la incertidumbre. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantiene fresca, rondando los 15°C, mientras la probabilidad de lluvia asciende al 40%. Sin embargo, el viento, aunque moderado, se hace sentir, creando un ambiente algo agitado.

La tarde promete ser menos intensa, con solo un 5% de posibilidad de lluvias. No obstante, la humedad, cercana al 90%, puede resultar agobiante. Con temperaturas máximas de 23°C, el contraste es notable respecto a la mañana. Para quienes salgan, un consejo: mejor llevar paraguas, no vaya a ser que el cielo decida sorprender.

Cielo parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en Badalona

Este jornada en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 14°C, sensación térmica que se sentirá igual. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 50%, haciendo que sea recomendable llevar un paraguas. La humedad, que se eleva hasta un 90%, aporta una sensación de ambiente pesado. Con vientos en calma, la temperatura irá subiendo hasta los 22°C a mediodía, lo que promete una jornada fresca.

Por la tarde, el cielo se tornará más despejado aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% hacia la noche. La sensación térmica, en cambio, seguirá alcanzando los 22°C, haciendo que el ambiente se sienta cómodo al atardecer. Con un día que cuenta con 10 horas de luz, se espera que los badaloneses puedan disfrutar de intervalos soleados entre las nubes.

Ambiente templado con nubes suaves en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado, con ligero aumento de nubosidad a lo largo del día y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados. Aunque hay probabilidades de lluvia, se prevén momentos de estabilidad y el viento soplará de forma suave, sin causar molestias.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, ideal para pasear por el parque o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar esta pausa entre lluvias puede ser gratificante para revitalizarse antes de la próxima semana.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET