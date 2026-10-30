Vecinos de Alcúdia exigen alternativas a la entrada y trazado del cable en Mallorca tras cerrar Endesa los dos grupos de carbón de Es Murterar

Vecinos de Alcúdia exigen alternativas al trazado del cable tras cerrar Endesa los dos grupos de carbón de Es Murterar. La Asociación para un Nuevo Acuerdo del Cable de Alcúdia (Anaca) ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Govern que encarguen una evaluación independiente de las alternativas del trazado de la interconexión Península-Baleares (Penbal2) tras «caer la premisa» que descartó la entrada por Es Murterar.

Todo ello después de que el Govern haya autorizado el cierre definitivo de los grupos 3 y 4 de Es Murterar con el informe favorable del operador del sistema, que ha determinado que el cierre puede llevarse a cabo sin poner en riesgo el suministro eléctrico de las islas.

Aunque la nota del Govern no lo nombra, los vecinos recuerdan que el operador del sistema eléctrico es Red Eléctrica de España, la misma empresa que, en el estudio de impacto ambiental de la interconexión Península‐Baleares 2 (PENBAL‐2), sostuvo lo contrario para descartar la entrada del cable por los conductos de refrigeración de la central.

Los grupos 3 y 4 se cierran sin que PENAL‑2 esté en servicio, y el suministro, según el propio operador del sistema, sigue garantizado.

«En Es Murterar solo seguirán operativas dos turbinas de gas, por lo que: cerrados estos, el motivo por el que los conductos no podían usarse desaparece».

La denominada propuesta Alternativa 10bis, que defienden los vecinos, a partir de un encargo del Ayuntamiento de Alcúdia, plantea aprovechar los conductos de refrigeración ya existentes de la central térmica de Es Murterar para canalizar el cableado, evitando así cualquier nueva intervención sobre suelo virgen y reutilizando estas infraestructuras sin necesidad de obra civil terrestre, reduciendo a cero el movimiento de tierras en zonas naturales.

Además, la integración paisajística sería total, al mantenerse el sistema oculto y sin impacto visual ni acústico.

Los vecinos apuntan que el Govern reconoce que Es Murterar mantendrá el papel estratégico del emplazamiento en nuevas funciones, como los enlaces entre Mallorca, Menorca y la Península.

Pero no es la de Es Murterar la apuesta de Red Eléctrica, filial de Redeia y responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español que contempla la llegada del cable submarino en la zona de Sa Ferradura, en Pollença. Posteriormente, ejecutaría una zanja de 13,2 kilómetros que atravesaría áreas especialmente sensibles con afecciones severas sobre varias figuras de protección ambiental, entre ellas el entorno del Parque Natural de s’Albufera, considerado el humedal más importante de Baleares.

Por ello, la asociación vecinal ha presentado un escrito ante el Ministerio para la Transición Ecológica en el que reclama que todas las infraestructuras relacionadas con la interconexión se sometan a una evaluación conjunta y que no se ejecuten nuevas obras hasta contar con la correspondiente autorización ambiental.