El Teatre Principal de Palma estrena la 41ª Temporada de Ópera con ‘Faust’, de Charles Gounod

El Teatre Principal de Palma dará el pistoletazo de salida a su 41ª temporada de Ópera con Faust, una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico francés, compuesta por Charles Gounod. La producción se representará en la Sala Gran los días 28 y 30 de octubre, a las 20:00 horas, y el 1 de noviembre, a las 18:00 horas, con una propuesta escénica de gran formato que reúne a más de 120 artistas y profesionales.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la importancia de esta cita dentro de la programación cultural de la isla y ha subrayado que la Temporada de Ópera del Teatro Principal constituye «una de las grandes citas culturales de Mallorca». Asimismo, ha reivindicado el compromiso de la institución insular con una programación artística de primer nivel, capaz de acercar al público producciones internacionales de gran calidad.

Por su parte, el director del Teatro Principal, Miquel Martorell, ha puesto el acento en la ambición escénica y la fuerza visual de esta producción. Según ha señalado, Faust ofrece un universo de gran intensidad poética y permite al público de Palma descubrir una versión original con diálogos en francés, una oportunidad excepcional que refleja el nivel artístico de la nueva temporada.

La producción llega a Palma de la mano de la Opéra de Lille, en coproducción con la Opéra-Comique de París y el Palazzetto Bru Zane, Centro de Música Romántica Francesa, con sede en Venecia. El montaje se estrenó en la capital francesa hace poco más de un año y recupera el formato original de la obra, presentada por primera vez en el Théâtre-Lyrique de París el 19 de marzo de 1859.

Esta versión conserva una de las particularidades de la concepción inicial de Faust: los pasajes dialogados en francés, que permiten recuperar la estructura original de la obra de Gounod. La puesta en escena corre a cargo de Denis Podalydès, con Alejandro Cantalapiedra al frente de la dirección musical y Laurent Delvert como responsable de la reposición escénica.

El apartado visual constituye uno de los grandes atractivos del montaje. El vestuario lleva la firma del prestigioso diseñador Christian Lacroix, mientras que Éric Ruf se encarga de la escenografía y Bertrand Couderc, de una iluminación de notable complejidad técnica.

Un reparto de primer nivel

El elenco reúne voces de trayectoria internacional y nacional. Nicolás Cavallier interpreta a Méphistophélès; Sunnyboy Dladla da vida a Faust; Verónica Granatiero encarna a Marguerite, e Yiorgo Ioannou interpreta a Valentín. La representación cuenta también con presencia mallorquina gracias a Begoña Gómez, en el papel de Siebel, y Joan Miquel Muñoz y Jordi Fontana, que interpretan a Wagner y Captaire, respectivamente. Gómez y Muñoz son artistas mallorquines, mientras que Fontana forma parte del Coro del Teatre Principal.

Laura Vila completa el grupo de solistas principales en el papel de Dame Marthe. A ellos se suman los bailarines Louise Carrière y Elsa Tagawa, con coreografía de Cécile Bon, y los actores Léo Reynaud y Alexis Debieuvre.

El Coro del Teatre Principal y la Orquestra Simfònica de les Illes Balears completan el conjunto artístico de una producción que destaca por su dimensión musical, escénica y técnica.

Una obra fundamental del repertorio francés

Estrenada en 1859, Faust es una de las óperas más célebres y representadas de Charles Gounod, y una obra fundamental en la consolidación de su prestigio internacional. Su argumento parte del célebre mito del sabio que vende su alma al diablo a cambio de recuperar la juventud, inspirado en la primera parte de Faust, de Johann Wolfgang von Goethe.

Fascinado por esta historia, Gounod contó con Jules Barbier y Michel Carré para elaborar el libreto de una obra que se convertiría en uno de los grandes títulos de la lírica francesa.

La última representación de Faust en el Teatre Principal de Palma tuvo lugar el 28 de junio de 2009, durante la XXIII Temporada de Ópera. Su regreso, más de 15 años después, marca el inicio de una nueva edición de la temporada lírica del teatro palmesano con una producción internacional que combina tradición, recuperación histórica y una ambiciosa puesta en escena.