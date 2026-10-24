Los Romeo y Julieta indios de Mallorca: secuestro, paliza y amenazas de muerte por un amor prohibido

Una cita con su novia acabó en una pesadilla para un menor de origen indio, que denuncia haber sido retenido contra su voluntad, golpeado y amenazado de muerte por cuatro familiares de la joven. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer en Palma.

Un amor prohibido, una emboscada en una vivienda y una paliza que terminó con una denuncia policial. La historia de estos dos adolescentes de origen indio en Mallorca parece sacada de una tragedia de Romeo y Julieta, pero con un desenlace marcado por la violencia. El joven acudió a casa de su novia para verla y, según su denuncia, terminó retenido contra su voluntad, golpeado y amenazado de muerte por familiares de la menor que rechazaban la relación.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a cuatro miembros de una misma familia, tres hombres y una mujer, por su presunta implicación en los hechos. La investigación apunta a posibles delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas y coacciones. Según la información aportada sobre el caso, el conflicto estaría relacionado con las diferencias de casta entre ambas familias en la India, un extremo que no aparece confirmado en el comunicado policial.

La pesadilla comenzó el pasado 4 de octubre. El adolescente, que llevaba alrededor de un mes y medio manteniendo una relación sentimental con la joven, recibió un mensaje en el que ella le citaba en su casa. Como cualquier chico de su edad que quiere encontrarse con su pareja, acudió a la vivienda sobre las siete de la tarde.

Pero lo que parecía una cita normal dio un giro dramático nada más cruzar la puerta. Tras recibirlo la menor, aparecieron tres hombres que presuntamente lo agarraron por la fuerza y lo llevaron hasta el salón. Allí, según el relato que el joven trasladó a la Policía, comenzó la agresión.

Puñetazos, patadas y golpes contra un sofá. El menor denunció que los hombres lo atacaron mientras él intentaba soportar la situación y encontrar una salida. La cita romántica se había convertido, según su versión, en una auténtica encerrona.

La tensión fue todavía a más cuando apareció la madre de la joven, que estaba realizando una videollamada con el padre de la menor. Según la denuncia, el hombre lanzó amenazas de muerte contra el adolescente y llegó a advertirle que acabaría con su vida.

El joven aseguró que llegó a temer por su integridad y que suplicó que lo dejaran marcharse. Sin embargo, la pesadilla no habría terminado ahí. Uno de los presuntos agresores le quitó el teléfono móvil y le obligó a desbloquearlo. Después, habría accedido a sus archivos personales y borrado las fotografías, los vídeos y los mensajes que compartía con su novia, hasta restablecer el dispositivo.

La situación solo terminó cuando los padres del adolescente acudieron a la vivienda. Su llegada permitió que el joven saliera del domicilio acompañado por ellos. Después fue trasladado a un centro médico, donde recibió asistencia por las heridas y erosiones que presentaba, antes de acudir a comisaría para denunciar lo ocurrido.

La denuncia se presentó el 5 de octubre y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Tras las pesquisas, los agentes arrestaron este jueves, 23 de octubre, a cuatro familiares de la joven.

Según la información policial a la que ha tenido acceso OKBALEARES, uno de los detenidos está investigado por amenazas, mientras que los otros tres figuran como presuntos autores de lesiones, amenazas, coacciones y detención ilegal.

Detrás de este caso podría haber algo más que una relación sentimental rechazada. Según la información aportada, las diferencias de casta entre las familias en la India estarían en el origen del conflicto: la familia de la chica pertenecería a una casta considerada superior a la del adolescente. No obstante, este posible trasfondo no ha sido confirmado por la Policía Nacional en la nota oficial.

La historia de estos Romeo y Julieta indios en Mallorca ha terminado, por ahora, con una denuncia por una presunta retención ilegal, una agresión y amenazas de muerte. Lo que comenzó como un noviazgo entre dos menores habría desembocado en un episodio de violencia familiar que ahora está bajo investigación policial. Los cuatro arrestados están considerados presuntos autores de los hechos investigados y su detención no implica que hayan sido declarados culpables.