Revolcón de la Sindicatura de Cuentas al ayuntamiento de Montuïri (PSOE-Més) por descontrol en sus finanzas

La Sindicatura de Cuentas ha realizado una auditoría de la gestión financiera del ayuntamiento mallorquín de Montuïri correspondiente al año 2024 que deja al descubierto una gestión inadecuada de las cuentas municipales por parte de los dos alcaldes que ha tenido el municipio en esta legislatura: Paula Amengual (Més per Mallorca) y el actual alcalde, el socialista Antoni Miralles. El informe, al que ha tenido acceso OKBALEARES, dedica buena parte de sus 120 páginas a realizar al ayuntamiento una larga lista de recomendaciones en la que coinciden falta de control de las cuentas, poco seguimiento del Presupuesto e innumerables lagunas en materia de cobros y de transparencia en materia laboral.

Entre otras peticiones, la Sindicatura de Cuentas sugiere » formalizar y documentar el modelo de control interno, definiendo expresamente el régimen de fiscalización, intervención y control financiero aplicable.».

El mismo informe detecta también desfases entre sus métodos de cobro de impuestos con las actualizaciones que exige la Agencia Tributaria de las islas Baleares o la «reviisón del procedimiento de cálculo de las reglas fiscales», al parecer anticuadas.

Llama la atención también la falta de seguimiento a los tributos municipales no cobrados tras varios años de su emisión a los vecinos afectados, lo que dificulta acudir a la Agencia Tributaria para su ejecución.

Tampoco hay control, según la Sindicatura de Cuentas sobre los empleados municipales, ya que recomienda «aprobar un instrumento regulador que establezca las condiciones de trabajo y el régimen retributivo aplicable al personal laboral, definiendo las retribuciones correspondientes a cada puesto o categoría profesional». No hay convenio colectivo.

El resultado de la auditoría se comunicó al alcalde y, al cierre del plazo previsto, Antoni Miralles no presentó alegaciones a las actuaciones realizadas que arrojan todas estas conclusiones, entre otras.

En el Ayuntamiento de Montuïri ya llueve sobre mojado en materia económica. OKBALEARES desveló el pasado mes de julio que el ayuntamiento externalizó tareas ordinarias del consistorio a un conocido socialista de la isla cuando ya era ex secretario municipal. Gabriel de Hevia Aleñar dejó el cargo en Montuïri para incorporarse con las mismas funciones a otro ayuntamiento de la isla tras obtener la plaza.

Antes, había sido colocado provisionalmente en el Ayuntamiento de Montuïri, que está gobernado por el PSOE con el apoyo de los separatistas de Més per Mallorca. Cuando dejó Montuïri, fue sustituido por otro secretario, pero a pesar de ello, el equipo municipal le ha seguido encargando trabajos que ahora cobra a precio de oro: 200 euros por hora trabajada como tarifa fija.

Se trata de una nueva polémica en la gestión de los recursos públicos por parte de ayuntamientos de la isla gobernados por la izquierda. El consistorio socialista de Montuïri tiene que hacer frente a una factura de 5.300 euros presentada el pasado 17 de junio por el ex secretario municipal, Gabriel de Hevia Aleñar, por unos trabajos a razón de 200 euros la hora y después de que dejara el cargo tras obtener plaza definitiva en otro ayuntamiento de la isla, concretamente en Marratxí.