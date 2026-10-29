Punto final a la generación eléctrica con carbón en Mallorca tras el cierre de los dos últimos grupos de la central de Alcúdia

Punto final a la generación eléctrica con carbón en Mallorca tras el cierre de los dos últimos grupos de la central térmica de Alcúdia tras autorizar el Govern a Endesa a clausurarlo de forma definitiva.

Estos eran los últimos grupos de esta tecnología que quedaban operativos en la isla y la central, según ha informado la compañía en un comunicado, mantendrá en operación dos turbinas de gas que suman 75 MW con las que seguirá tratando de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico de Baleares.

La autorización cuenta con el informe favorable del operador del sistema, que ha determinado que el cierre de los dos últimos grupos de carbón puede llevarse a cabo sin poner en riesgo el suministro eléctrico del archipiélago, ha indicado la Conselleria de Empresa, Energía y Autónomos.

Endesa ha subrayado que con este paso se pone fin a una etapa en la historia energética de las islas y acaba la generación eléctrica con carbón en Mallorca. Tras el cierre de sus centrales de carbón en la Península, las de Alcúdia eran las últimas que seguían operativas de todo el parque de generación de la compañía.

La compañía ha explicado que el cierre de los grupos de carbón no supone el final de es Murterar como emplazamiento energético, sino el inicio de una nueva etapa.

Endesa desconectará los dos grupos de la red y a su posterior desmantelamiento, un proceso que se ejecutará siguiendo criterios de economía circular y sostenibilidad. También, según el Ejecutivo, permitirá transformar de forma progresiva las instalaciones y estudiar nuevos usos vinculados a las energías renovables, el almacenamiento eléctrico y otras soluciones energéticas.

Se prevén también actuaciones de formación especializada para favorecer la participación de mano de obra local en estos trabajos y contribuir a generar actividad económica vinculada a esta fase del proyecto.

El Govern y Endesa tratarán de continuar trabajando de manera coordinada para favorecer esta transformación, teniendo en cuenta las necesidades energéticas de Baleares y las oportunidades de desarrollo económico y actividad que puedan generarse en el entorno.

Es Murterar, nueva etapa

Según ha señalado la compañía, el desmantelamiento permitirá transformar progresivamente el emplazamiento y destinar los espacios a nuevos usos energéticos, vinculados a la transición y a las necesidades futuras del sistema eléctrico balear.

Entre estos usos se contempla la instalación de nueva capacidad renovable, sistemas de almacenamiento eléctrico y otras tecnologías destinadas a reforzar la seguridad y la resiliencia energética de Baleares.

Es Murterar, pasa de ser un emplazamiento históricamente vinculado al carbón a prepararse para acoger nuevas soluciones energéticas necesarias para el futuro del sistema balear, manteniendo su vinculación con el territorio y con el desarrollo energético de las Islas.

La compañía cuenta actualmente en Baleares con cinco plantas solares fotovoltaicas en operación, todas en Mallorca, en Sa Caseta, en Llucmajor; Nou Biniatria y Ca na Lloreta, en Alcúdia, y Son Reus y Son Orlandis, en Palma. A estas instalaciones se añadirá la agrupación fotovoltaica Goleta-Xalana, en Santanyí.

El avance de las energías renovables y del almacenamiento convive con la necesidad de garantizar en todo momento la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico balear.

Las centrales de ciclo combinado de Son Reus y Cas Tresorer, las turbinas de gas de Alcúdia y las centrales de Ibiza y Maó continúan aportando energía firme, flexible y gestionable al sistema, según ha informado la compañía.

El Govern ha considerado que el fin de la generación con carbón en Mallorca representa un paso en el proceso de descarbonización del sistema eléctrico de la comunidad, que ahora deberá seguir avanzando «de manera progresiva y compatible con la garantía del suministro».

La administración autonómica ha asegurado que mantiene su apuesta por incrementar la presencia de energías renovables, impulsar los sistemas de almacenamiento y reforzar la seguridad energética.