A prisión el youtuber Patrón Cortés por amenazar de muerte a su ex novia: «¡No vas a volver a ver a tu hijo, estás muerta!»

La Policía Nacional ha detenido al conocido youtuber mallorquín Patrón Cortés por romper la orden de alejamiento que tenía sobre su ex novia y amenazarla de muerte. «¡Iré a buscarte, te voy a pegar una paliza a ti y a tu familia!» o «¡no vas a volver a ver a tu hijo, haz cuentas porque estás muerta!» fueron algunas de las frases que llegó a espetarle el por teléfono el conflictivo influencer, que cuenta con un largo historial delictivo a sus espaldas.

La investigación arrancó a finales de la semana anterior, cuando la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y la Brigada Local de Policía Judicial de Manacor tuvieron conocimiento de los hechos. El sospechoso presuntamente contactó con la víctima mediante un número oculto para amenazarla de muerte con frases tan explícitas como: «¡no me hagas hacer cosas malas, estoy intentando ser bueno!» o «¡iré a buscarte, te voy a pegar una paliza a ti y a tu familia!».

A pesar de tener una orden judicial que le prohibía aproximarse o comunicarse con ella, el investigado realizó hasta 55 llamadas telefónicas a la mujer en un brevísimo intervalo de tiempo. Además, según figura en la denuncia, el arrestado utilizó el teléfono móvil de un tercero para remitirle nuevos mensajes de intimidación, asegurando que había sido vista con otra persona y profiriendo frases de extrema gravedad «¡voy a buscarte ahora mismo y te voy a matar a ti y a él, escóndete bien porque no voy a parar hasta matarte!» o «¡no vas a volver a ver a tu hijo, haz cuentas porque estás muerta!».

Ante la gravedad del acoso, la Policía Nacional coordinó datos con la Guardia Civil, que ya investigaba al individuo por otros asuntos. La Benemérita aportó información crucial que situaba al sospechoso en la localidad de Porto Cristo, donde se sospechaba que permanecía oculto y resguardado por su entorno más cercano y allegados.

Con esta pista, el Grupo de Policía Judicial de Manacor desplegó un minucioso e intenso operativo de rastreo que se prolongó durante casi siete días. La búsqueda dio sus frutos a última hora de la tarde del pasado jueves, cuando los agentes lograron localizar al youtuber en el citado núcleo costero.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga a la carrera para evitar el arresto. No obstante, los policías nacionales le interceptaron a los pocos metros. Durante el prendimiento, el varón opuso una fuerte resistencia física hacia los agentes, motivado por la gravedad de la requisitoria judicial que pesaba sobre él, la cual ordenaba su inmediato ingreso en prisión para cumplir una pena pendiente de 11 años de cárcel.

Y es que este individuo fue condenado el pasado mes de febrero por extorsionar y amenazar de muerte a un joven de tan sólo 14 años para que le entregara dinero. El youtuber eran conocedor del alto poder adquisitivo de la familia del niño y aprovechó esa condición para exigirle dinero. «¡Te mataré a ti y a tu familia!», le llegó a decir en una ocasión.

Ahora, tras formalizarse las diligencias por los delitos de malos tratos y quebrantamiento de condena, el detenido fue puesto a disposición judicial y conducido directamente al centro penitenciario, dándose cumplimiento a la orden judicial de reclusión que pesaba en su contra.