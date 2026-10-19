El PP defiende que Prohens afronta el último Debate de Política General «con los deberes hechos»

El Partido Popular de Baleares ha asegurado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, encara el Debate de Política General de Baleares con «los deberes hechos» y con el programa electoral del PP «cumplido». En este sentido, Prohens tiene previsto mencionar en su discurso de este martes que llega a este punto con el 95% de su programa de gobierno cumplido. Cifra que hoy ha evitado concretar su partido, pero que es la que tiene en mente la presidenta balear.

De esta manera se ha expresado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes, a modo de previa del pleno que servirá para discutir sobre la situación política del archipiélago.

En ese sentido, ha aseverado que el Govern ha actuado sobre los «principales retos» de las Islas y, como coordinador general del PP en Baleares, ha considerado que el Ejecutivo ha defendido los «valores y principios» del partido al no traspasar determinadas «líneas rojas».

Como ejemplo, ha puesto las medidas impulsadas de apoyo a autónomos y familias o la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, algo que demostraría que es un proyecto que tiene un «futuro por delante».

Prohens llega al Debate habiendo aprobado las principales leyes de su programa electoral. Todas han pasado por su Consejo de Gobierno, aunque a dos de ellas les queda aún la correspondiente tramitación parlamentaria. Se trata de la Ley de Costas y la Ley Agraria. En el Ejecutivo balear hay la convicción de que ambos articulados pueden haber sido validados por la Cámara incluso antes del próximo parón navideño.

El Debate de Política General que arranca este martes será el último de la presente legislatura y, como se ha podido comprobar, tendrá un fuerte componente electoralista por todos los grupos parlamentarios ante la cercanía de las elecciones del 29-N y las autonómicas de mayo de 2027.