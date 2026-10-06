Piden eximir de la cárcel a un conductor que atropelló y agredió a una mujer en Menorca por su grave situación de salud mental

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este martes para juzgar a un hombre acusado de embestir un vehículo, agredir a su conductora, atropellarla en su intento de huida y golpear a otro coche con un paraguas en Menorca. Sin embargo, la Fiscalía pide eximir de pena de cárcel al procesado porque atravesaba una grave situación de salud mental en el momento de los hechos.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 11:20 horas del 16 de marzo de 2025 en una avenida de la localidad de Sant Lluís. El procesado circulaba a bordo de su furgoneta cuando, de forma repentina y sin motivo alguno, frenó bruscamente, provocando que el vehículo que marchaba detrás colisionara con él por alcance.

Al bajarse ambos conductores para recriminar la maniobra, el hombre propinó un fuerte puñetazo en el rostro a la conductora. Acto seguido, volvió a subirse a su furgoneta, dio marcha atrás y dirigió el vehículo directamente contra la mujer, alcanzándola en la pierna izquierda cuando esta intentaba saltar para evitar el atropello.

Tras el atropello, el encausado bajó de nuevo del vehículo armado con un paraguas o un objeto similar y comenzó a golpear el coche de otro conductor que se había detenido en el lugar para auxiliar a la víctima, provocando diversos desperfectos.

Finalmente, en su huida con la furgoneta, acabó impactando contra la fachada de una vivienda en la misma localidad hasta detener la marcha. Como consecuencia del ataque y el atropello, la víctima sufrió múltiples traumatismos, contusiones faciales, escoriaciones y contracturas que requirieron 48 días de curación con analgesia, collarín cervical y rehabilitación.

El escrito de la Fiscalía detalla la grave situación de salud mental que atravesaba el procesado en el momento de los hechos. El acusado padece un trastorno de personalidad y el día anterior había protagonizado un intento de autolisis ingiriendo unos 40 comprimidos de benzodiacepinas.

Tras despertarse sintiéndose mal el mismo día del suceso, acudió a la unidad de Psiquiatría del Hospital Mateo Orfila, donde no fue atendido y decidió marcharse antes de desencadenar los altercados en la vía pública. Por ello, la acusación concluye que sus facultades intelectivas y volitivas estaban totalmente anuladas.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la mujer atropellada con 2.420 euros por las lesiones sufridas y a la propietaria del vehículo de auxilio con 606,21 euros por los daños causados, requiriendo además la investigación de su patrimonio para hacer frente a las fianzas e indemnizaciones correspondientes.