Más de 9.500 escolares de Mallorca han participado en el programa ‘Sonrisas Saludables’, impulsado por ADEMA

Más de 9.500 escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 85 centros educativos públicos, concertados y privados de Mallorca han participado desde 2018 en el programa Sonrisas Saludables, impulsado por el Observatorio de Salud Bucodental y Hábitos Nutricionales de ADEMA.

Para el curso 2026/2027, cuya nueva edición ha comenzado este jueves, está prevista la participación de cerca de 1.200 escolares de Palma y la Part Forana en actividades de prevención y promoción de la salud bucodental y de hábitos nutricionales saludables.

Esta iniciativa, que ha resultado premiada por diferentes instituciones como la Asociación para la Educación Dental Europea (ADEE), que agrupa a todas las facultades de Odontología del ámbito europeo, la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) y la Conselleria de Salud, entre otras, combina la investigación científica, la docencia y la acción directa entre la población escolar, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas y contribuir activamente a la prevención de enfermedades.

Además, el Observatorio de Salud Bucodental y Hábitos Nutricionales de ADEMA también mantiene una importante actividad investigadora. Los datos recogidos durante estos años han servido de base para la elaboración de dos tesis doctorales de las docentes de ADEMA, las doctoras Daniela Vallejos Rojas e Irene Coll, así como para la publicación de diferentes estudios científicos en revistas especializadas de impacto internacional.

La investigación de la doctora Daniela Vallejos, realizada con más de 700 escolares de 28 centros educativos de Mallorca, ha identificado desigualdades en la salud bucodental infantil relacionadas con el entorno familiar, los hábitos alimentarios y el nivel educativo de los progenitores. Por su parte, la tesis de Irene Coll, basada en una muestra de 233 adolescentes, ha revelado que el 75,9% de los participantes presenta problemas en las encías y ha analizado su relación con el consumo de alimentos ultraprocesados.

Estas investigaciones aportan nuevos conocimientos sobre la salud bucodental de los escolares de Mallorca y contribuyen a identificar factores de riesgo y colectivos vulnerables para mejorar las estrategias de prevención.

Con esta línea de trabajo, la Escuela Universitaria ADEMA continúa fortaleciendo su apuesta por la investigación científica, la innovación y la transferencia del conocimiento, con el objetivo de trasladar los resultados de sus estudios a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

Equipo multidisciplinar y talleres

Durante estos siete años de seguimiento, un equipo multidisciplinar de ADEMA, compuesto por docentes, investigadores y estudiantes de los grados universitarios en Odontología y Nutrición Humana y Dietética, así como de ciclos formativos de Formación Profesional en Dietética e Higiene Bucodental, entre otros, ha desarrollado talleres prácticos, sesiones de concienciación y exploraciones bucodentales con un enfoque preventivo e integral de la salud.

El equipo ha desarrollado talleres prácticos, sesiones de concienciación, actividades de educación sanitaria y exploraciones bucodentales con un enfoque preventivo e integral de la salud.

Para esta edición, que acaba de arrancar, está prevista la participación de cerca de 1.200 escolares de diferentes centros educativos de Mallorca, con 600 participaciones programadas durante el primer semestre y 575 para el segundo. Las actividades se diseñan y adaptan a las distintas etapas educativas, combinando talleres participativos, juegos didácticos, dinámicas interactivas y exploraciones bucodentales.

A través de estas propuestas, los escolares adquieren conocimientos y herramientas para mejorar su higiene oral, adoptar hábitos alimentarios saludables y prevenir enfermedades desde edades tempranas.