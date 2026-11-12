Mallorca expropia un castillo medieval de la protegida Serra de Tramuntana que Sánchez tiene abandonado a su suerte

Mallorca expropia un castillo medieval de la protegida Serra de Tramuntana que Pedro Sánchez tiene abandonado a su suerte, pese a ser de titularidad estatal. Y es que el Gobierno no ha invertido un euro en su rehabilitación ante su pésimo estado de conservación y los requerimientos realizados a este respecto desde el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Alaró.

Ahora el Consell de Mallorca ha aprobado el expediente de expropiación del Castillo de Alaró después de realizar trabajos técnicos y patrimoniales, amparado por la Ley 4/2025 del Govern, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo.

El expediente afecta a una superficie de 201.347 metros cuadrados e incluye elementos patrimoniales como las murallas, los seis aljibes, las acequias, los silos y los yacimientos arqueológicos. Se quedan al margen el oratorio y las edificaciones adyacentes, porque su titularidad pertenece al Obispado de Mallorca, así como el camino público de acceso.

Con la aprobación del expediente se abre ahora un período de información pública de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones. Una vez examinadas y resueltas, se podrá continuar con los trámites para la aprobación definitiva y la ocupación de los terrenos.

El alcalde del municipio, Llorenç Perelló, ha valorado «la perseverancia de todas las entidades y personas que han mantenido viva» la reivindicación sobre el castillo de Alaró. En este sentido, ha destacado que la conservación del monumento es «un sentimiento de pueblo y una responsabilidad compartida».

El Ayuntamiento ha lamentado la «falta de actuación» del Estado, que, pese a que «en teoría» será titular de una parte de la finca, «no ha dado los pasos necesarios ni siquiera para delimitar y deslindar sobre el terreno la parte que le correspondería».

Se trata de un edificio de titularidad estatal catalogado como Bien de Interés Cultural desde 1931 y uno de los tres castillos de Mallorca denominados roquers, ubicado en este caso en la preciada y exclusiva Serra de Tramuntana.

Los momentos de mayor significación del Castillo de Alaró fueron los siglos XIII, XIV y XV, que se corresponden con la dominación de la Casa Real de Mallorca y su posterior incorporación a la Corona de Aragón. La fortificación fue progresivamente abandonada, aunque se mantuvo una guarnición militar hasta 1741.

Al ser de titularidad estatal, el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Cultura y solicitado autorización para intervenir en el enclave, sin haber obtenido respuesta y sin que el Gobierno haya impulsado actuaciones de rehabilitación ni destinado recursos económicos para su conservación, incumpliendo así las obligaciones recogidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares.

El acuerdo de expropiación reconoce la labor de las entidades que han reclamado la mejora, conservación y recuperación del castillo.

En esta línea, la institución municipal ha recordado la colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell. En enero de 2025, ambas administraciones formalizaron un convenio y, en julio del año pasado, comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas en el recinto. Estas actuaciones han permitido estudiar las estructuras, documentar hallazgos y profundizar en el conocimiento histórico del castillo.

Las excavaciones y los estudios de diagnóstico se siguen desarrollando entre ambas instituciones y constituyen un paso previo para preparar las futuras intervenciones.