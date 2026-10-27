El Ayuntamiento de Mahón, gobernado por el PSOE, subirá un 150% el IBI al que tenga dos viviendas sin alquilar que lleven tres años cerradas. Elevará al pleno de octubre esta propuesta para modificar la ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles.

Entre las novedades, destaca el recargo sobre inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, de forma que si el periodo de desempleo supera los tres años, habrá un incremento adicional del 150% para el que posea dos o más inmuebles en esta situación dentro del municipio.

Hay que recordar que la Ley de Haciendas Locales y la Ley por el Derecho a la Vivienda permiten a los ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 150% en la cuota líquida del IBI a los inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados con carácter permanente durante más de dos años sin causa justificada.

Se trata de una medida que tiene como objetivo fomentar el incremento del parque de viviendas del municipio para su venta o alquiler, aligerando así la escasez de la oferta en zonas de alta demanda, como es el caso de Mahón, y que forma parte del paquete de acuerdos alcanzados entre los socialistas con sus socios de Ara Maó para la aprobación del Presupuesto 2026.

Asimismo, la ordenanza define una serie de supuestos en los que no se aplicará este recargo, como en el caso de que la vivienda esté vacía para que el inquilino se haya tenido que trasladar por motivos laborales o de formación.

También estarán exentas de este recargo las viviendas desocupadas a causa del ingreso de sus ocupantes en centros de salud, residencias o por encontrarse en situación de dependencia o emergencia social.

En cuanto a los inmuebles destinados al uso de segunda residencia, tampoco estarán gravados por este recargo, ni los que estén sujetos a actuaciones de obra o remodelación, o que tengan deficiencias que imposibiliten su empleo de forma segura. Tampoco se podrá aplicar en viviendas objeto de un litigio o con causas judiciales pendientes u ocupadas ilegalmente, así como las viviendas adquiridas por herencia en un plazo de tres años.