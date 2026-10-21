Lo nunca visto: un concejal socialista alaba la política de limpieza del alcalde del PP en el centro de Palma

Lo nunca visto: un concejal socialista alaba la política de limpieza del alcalde del PP, Jaime Martínez, en el centro de Palma. El edil en cuestión es Daniel Oliveira, que junto a Xisco Dalmau y Silvana González, son tres de los ocho concejales socialistas que no han sido arrinconados por el candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital balear, Iago Negueruela.

Del reconocimiento del concejal socialista a la limpieza de la zona centro de la ciudad que en la pasada legislatura, con el PSOE gobernando, fue calificada como la más sucia de España, según una encuesta de la OCU, se han hecho eco en redes sociales las Nuevas Generaciones del PP de la capital balear.

«En 2023 el PSOE nos dejó Palma, nuestra ciudad, como la más sucia de toda España”, afirma Aurora Bonet, acompañando sus afirmaciones con noticias aparecidas en los medios que corroboran estos hechos.

«Con trabajo y una buena gestión, el alcalde Jaime Martínez está revirtiendo esta situación», afirma Bonet, que aclara que «esto no te lo digo yo, nos lo contará Daniel Oliveira, concejal del PSOE de Palma».

A partir de ahí, Oliveira entra en escena en la grabación y, con verbo vibrante y efusivo, paseando por el centro histórico de la capital balear, es elocuente en sus elogios al estado de la ciudad.

«Está impecable, como toca», comienza afirmando el también secretario general de la agrupación socialista de Palma-Llevant. «Como veis, esta es la Palma que queremos, esta es la Palma que refleja muy bien una de las ciudades mejores del mundo para vivir», un calificativo nada casual.

Hay que recordar que en 2015, bajo el gobierno municipal del ex alcalde del PP Mateo Isern, así fue calificada por The Times. Ocho años después, en 2023, tras dos legislaturas con los socialistas al mando en la Alcaldía, obtuvo el de la ciudad más sucia de España, como se ha indicado.

Tres años después de recuperar el PP la alcaldía, con Jaime Martínez al frente, el propio Oliveira alaba y loa el estado del centro de la ciudad. «Limpia, ordenada y la gente disfrutando. Creo que han visto una buena muestra de lo que es esta Palma limpia, bien cuidada, que todos queremos y no lo digo yo, habéis visto las imágenes», concluye el edil Oliveira en una promoción impagable de la gestión del alcalde del PP, Jaime Martínez, si bien el regidor lo contrapone con el siempre cuestionado mantenimiento de los barrios de la periferia.