Un joven con TDAH y adicción a las drogas capta a una menor por internet y abusa de ella en unos baños de Palma

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este viernes a un joven español de 25 años acusado de haber concertado un encuentro en el centro de Palma con una niña y agredirla sexualmente en los baños de un local. La Fiscalía solicita para el procesado un total de diez años de cárcel.

Los hechos se remontan a octubre de 2021. Según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el procesado, que entonces tenía 25 años, entró en contacto con la víctima a través de dos conocidas redes sociales y plataformas de mensajería. A pesar de ser plenamente consciente de que la menor tenía solo 14 años de edad, concertó una cita con ella en la céntrica Plaza de España de Palma.

Desde ese punto de encuentro, ambos se dirigieron hacia unos aseos ubicados en un establecimiento situado en la avenida Alexandre Rosselló. Una vez en el interior de los baños, el acusado logró que la menor le masturbara y le practicara una felación, procediendo él posteriormente a masturbar a la niña.

El Ministerio Fiscal señala que, en el momento de cometer los actos, el acusado presentaba sus facultades cognitivas y volitivas afectadas de forma parcial. Este menoscabo derivaba de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) diagnosticado desde la infancia, sumado a un trastorno afectivo con depresión y alteraciones de conducta sin seguimiento ni adherencia a los tratamientos psiquiátricos, combinado todo ello con un consumo abusivo de alcohol y sustancias estupefacientes.

Por esta circunstancia, la Fiscalía aplica en su escrito la atenuante de alteración psíquica. No obstante, atendiendo a la gravedad de los hechos tipificados en el Código Penal, reclama una pena de diez años de cárcel, ocho años de libertad vigilada y quince años de inhabilitación especial para cualquier oficio o empleo que conlleve contacto directo y continuado con menores de edad.

Asimismo, el Ministerio Público exige una orden de alejamiento a menos de 500 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella durante una década, junto al abono de una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño moral provocado. Para la vista oral, entre las diligencias de prueba admitidas, figura el análisis del volcado del teléfono móvil del acusado y la ratificación pericial de los médicos forenses sobre su estado mental.