Ibiza devuelve toneladas de posidonia a dos de sus playas más turísticas para proteger la arena de los temporales de invierno

Ibiza devuelve toneladas de posidonia a dos de sus playas más turísticas, Caló des Moro y Es Pouet, para proteger la arena de los temporales de invierno. El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany almacena durante la temporada estival los restos retirados de las playas para devolverlos una vez finalizada la temporada de baño y contribuir a la protección de la costa frente a los temporales.

Esta actuación se enmarca en el protocolo municipal de gestión de la posidonia, cuyo objetivo es compatibilizar el mantenimiento de las playas durante la temporada turística con la conservación de este importante ecosistema marino. Las acumulaciones de posidonia en la costa actúan como una barrera natural frente al oleaje y los temporales, contribuyen a retener los sedimentos y ayudan a evitar la erosión y el retroceso de la línea de costa.

El procedimiento establece que no se retiran restos de posidonia durante los meses de invierno. Las actuaciones de retirada se concentran en el mes de mayo, antes del inicio de la temporada turística, y se realizan siguiendo los protocolos establecidos y las recomendaciones de la Dirección General de Medio Natural.

Una vez retirados, los restos se trasladan a una zona municipal de acopio situada en las inmediaciones del polideportivo de Can Coix, donde permanecen almacenados hasta su devolución a las playas tras el verano.

El retorno se realiza prioritariamente en las playas donde inicialmente se llevó a cabo la retirada, que en este caso han sido Caló des Moro y Es Pouet, teniendo en cuenta también su estado y evolución.

Para ello, se presta especial atención a aquellas zonas más vulnerables a los procesos erosivos, que hayan sufrido los efectos de temporales recientes o que tradicionalmente se vean más afectadas por los temporales de invierno.

Durante 2025 se retiraron un total de 72 metros cúbicos de restos de posidonia, equivalentes a 24 viajes de transporte. Esta cantidad representa aproximadamente 14,18 toneladas.

Para este año 2026, se estima que el volumen retirado alcanzará las 9,5 toneladas, de las cuales alrededor de 4,5 toneladas se han devuelto hoy a la playa.Asimismo, la cantidad de posidonia que llega a las playas depende directamente de las condiciones climatológicas y del comportamiento del mar, por lo que puede variar considerablemente de un año a otro.

Con esta actuación, el Ayuntamiento favorece la conservación de la posidonia oceánica y recupera su importante papel como elemento natural de protección de las playas.