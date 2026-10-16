El Govern de Prohens lanza seis nuevas promociones de vivienda protegida en cinco municipios de Baleares

El Consell de Govern, reunido este viernes, ha aprobado seis acuerdos para autorizar seis promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) en varios municipios. En total, los acuerdos incluyen autorizaciones relativas a la construcción de unas 60 viviendas de protección de promoción pública, distribuidas en seis promociones, en los municipios de Felanitx, Petra y Sóller, en Mallorca; y Ciutadella y Maó, en Menorca.

Mediante estos acuerdos, el Consell de Govern autoriza los proyectos de construcción de seis promociones públicas del IBAVI que previamente ya habían sido declaradas por el Govern como inversiones de interés autonómico, de conformidad con la Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Se trata de promociones de vivienda pública del IBAVI en los municipios de Felanitx (ocho viviendas), Petra (19 viviendas) y Sóller (11 viviendas), en la isla de Mallorca; y Maó (ocho viviendas) y Ciutadella (dos promociones de ocho y tres viviendas), en Menorca. Todas estas promociones han sido declaradas de interés autonómico para agilizar su tramitación.

En concreto, estos acuerdos autorizan los proyectos de construcción de las promociones del IBAVI en el antiguo hospicio de Felanitx de ocho viviendas públicas; de diecinueve viviendas públicas en el camino de Es Cós de Petra; y en el antiguo cine Fantasio de Sóller, en la calle Sant Jaume, de once viviendas públicas. En Menorca, se autorizan los proyectos de construcción de la promoción de ocho viviendas públicas en el edificio de la estación de autobuses de Maó, y de dos promociones en Ciutadella, en el pasaje de El Sindicat (ocho viviendas) y en la calle La Creu (tres viviendas).

Precisamente, el grave problema de la vivienda figurará entre los temas principales del discurso con el que la presidenta del Govern, Marga Prohens, abrirá el próximo martes el Debate de Política General en el Parlament, con el que dará el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones generales del 29-N y, especialmente, para las autonómicas de mayo de 2027.