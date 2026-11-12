La Fundación Aeronáutica Mallorquina impulsará cinco grandes proyectos en 2027 para situar a Mallorca como referente de la hidroaviación europea

La Fundación Aeronáutica Mallorquina (FAM) pondrá en marcha cinco grandes proyectos durante 2027 con el objetivo de reforzar el protagonismo de Mallorca en el sector aeronáutico nacional e internacional. Las iniciativas, aprobadas por unanimidad en la Asamblea General de Patronos celebrada este 11 de noviembre, combinan acontecimientos internacionales, reconocimiento histórico, actividades educativas y propuestas de divulgación cultural.

El programa busca consolidar a la isla como un referente de la hidroaviación europea, estrechar la colaboración con instituciones y empresas y acercar la historia de la aviación, especialmente a niños y jóvenes.

Uno de los proyectos más destacados es la promoción de un homenaje institucional a Fernando Piña Saiz, ingeniero aeronáutico mallorquín que desempeñó importantes responsabilidades en la Administración española. Entre otros cargos, fue director general de Aeropuertos Nacionales, director general de Aviación Civil y presidente de AENA.

La Fundación quiere impulsar que el aeropuerto de Son Bonet lleve su nombre como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo de la aviación civil española.

La dimensión internacional del programa llegará de la mano de dos acontecimientos dedicados a la hidroaviación. Por un lado, la FAM promoverá la celebración del II Congreso Europeo de Hidroaviación, que aspira a reunir en Mallorca a instituciones, autoridades aeronáuticas, expertos, fabricantes, operadores, pilotos y asociaciones de distintos países.

El encuentro permitirá analizar los retos y oportunidades de futuro de este sector, así como explorar sus aplicaciones en ámbitos como el transporte, el turismo, las emergencias, el salvamento, la extinción de incendios, la formación y la innovación tecnológica.

Por otro lado, la Fundación quiere organizar el VII Splash-In Europeo de Hidroaviación, una nueva edición de este encuentro internacional que reunirá hidroaviones, pilotos y representantes de diferentes países. La cita combinará actividades aeronáuticas, encuentros profesionales, divulgación y promoción turística, con la intención de reforzar la proyección internacional de Mallorca y reivindicar su histórica vinculación con la aviación marítima.

Una jornada familiar dedicada a las cometas

El programa también contempla iniciativas dirigidas al público familiar. Una de ellas es la organización de El Día de las Cometas, una jornada que la Fundación propone celebrar en el Parc de la Mar de Palma.

La actividad estará especialmente orientada a niños y jóvenes e incluirá talleres de construcción y decoración de cometas, demostraciones y propuestas educativas para explicar los principios físicos que permiten volar a estos dispositivos.

La iniciativa pretende recuperar una tradición popular y convertirla en una experiencia participativa que despierte el interés por la ciencia, la tecnología y la aeronáutica. Para llevarla a cabo, la FAM considera necesaria la colaboración del Ayuntamiento de Palma y de otras instituciones y entidades educativas.

Mallorca podría acoger la exposición ‘Grandes Vuelos’

La quinta iniciativa pasa por conseguir que Mallorca sea una de las sedes de la exposición itinerante Grandes Vuelos, organizada por el Ejército del Aire y del Espacio a través de su Servicio Histórico y Cultural (SHYCEA).

La muestra recoge algunas de las principales gestas de la aviación española, entre ellas el vuelo del Plus Ultra, la Escuadrilla Elcano, la Patrulla Atlántida y el Jesús del Gran Poder.

Las primeras gestiones para traer la exposición a la isla han sido realizadas por el coronel Julio Serrano, que ha obtenido una primera disposición favorable. Entre los posibles espacios para albergarla figuran La Misericòrdia y La Lonja de Palma.

La propuesta contempla complementar la exposición con visitas escolares, conferencias y actividades divulgativas para acercar a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, algunos de los episodios más relevantes de la historia aeronáutica española.

Con este conjunto de propuestas, la Fundación Aeronáutica Mallorquina pretende abrir una nueva etapa de crecimiento y actividad, reforzando su papel en la conservación del patrimonio aeronáutico y ampliando su presencia institucional y su proyección exterior.

Para desarrollar el programa, la entidad iniciará contactos con el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, distintos ayuntamientos, AENA, el Ejército del Aire y del Espacio y otros organismos y entidades nacionales e internacionales.

La FAM asumirá la promoción, coordinación e impulso de las iniciativas, al tiempo que buscará los apoyos necesarios y estudiará los recursos humanos, materiales y económicos que requerirá cada proyecto.

Más de dos décadas acercando la aviación a la sociedad

La Fundación Aeronáutica Mallorquina cuenta con más de 20 años de trayectoria dedicados a la divulgación, conservación y promoción de la cultura aeronáutica. Una de sus principales líneas de actuación es la actividad educativa, que cada año permite acercar el mundo de la aviación a numerosos escolares de Mallorca.

Con los cinco proyectos aprobados para 2027, la entidad quiere ampliar ese compromiso y demostrar que el patrimonio aeronáutico no solo constituye una parte de la historia que debe conservarse, sino que también puede convertirse en una herramienta para generar conocimiento, cooperación, oportunidades y nuevas vocaciones profesionales.

«No queremos limitarnos a conservar la historia de la aviación. Queremos contribuir a construir su futuro, fortalecer la presencia de Mallorca en Europa y abrir las puertas del mundo aeronáutico a las próximas generaciones», concluye la entidad.