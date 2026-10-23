Las esculturas de acero de Vicenç Mulet llegan al Club de Mar-Mallorca tras su paso por la Misericòrdia

Club de Mar-Mallorca incorpora desde este mes de octubre siete esculturas de acero de Vicenç Mulet a sus pasarelas y zonas comunes. Las piezas, que formaron parte de la exposición Buits: espais per a la mirada en el Aljub del Centre Cultural La Misericòrdia de Palma, inician así una nueva etapa en diálogo con el entorno marítimo.

La muestra, comisariada por Bàrbara Galmés, reunió un total de 25 esculturas con las que Mulet explora las relaciones entre la forma, el espacio y la materia. Ahora, una selección de siete de estas obras se integra en los espacios renovados de Club de Mar-Mallorca, donde el público puede contemplarlas en un entorno abierto, marcado por la presencia del mar y la luz natural.

Nacido en Palma en 1955, Vicenç Mulet es médico otorrinolaringólogo de formación y ha mantenido a lo largo de su vida una estrecha vinculación con la escultura. Tras su jubilación, ha podido desarrollar plenamente esta vocación artística, centrando su trabajo en la exploración de la materia, el equilibrio y la expresión formal.

Su obra se caracteriza por el uso de la geometría como lenguaje expresivo, con formas rotundas, volúmenes verticales y perforaciones circulares o diagonales. A través de diferentes acabados del acero —oxidado, crudo y pulido—, el artista transforma un material asociado al peso y la solidez en composiciones que transmiten ritmo, movimiento y ligereza.

El vacío ocupa también un lugar esencial en sus esculturas. Lejos de ser un elemento secundario, se convierte en parte activa de cada pieza y propone al espectador una mirada que completa las formas. La luz atraviesa las estructuras y proyecta sombras que modifican su percepción, generando una relación dinámica entre la obra y el espacio que la rodea.

En las pasarelas y zonas comunes del Club de Mar-Mallorca, este diálogo adquiere una nueva dimensión. La luz natural, el mar y la amplitud del entorno contribuyen a transformar la experiencia de contemplación de las esculturas.

La incorporación de las obras de Vicenç Mulet se enmarca en #CLUBdemART, el proyecto cultural impulsado por Club de Mar-Mallorca para acercar la creación artística al público e integrar el arte en la vida cotidiana de sus instalaciones.

La iniciativa convierte los espacios renovados del club en un escenario para la expresión artística, con propuestas que conectan la creación contemporánea con el entorno marítimo. Con la llegada de estas siete esculturas, las instalaciones amplían su dimensión cultural y ofrecen a visitantes y usuarios una nueva forma de descubrir el trabajo de un artista vinculado a Mallorca.