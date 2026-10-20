Detenidos un colombiano y un venezolano acusados de violar a una amiga tras una noche de copas en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un colombiano y a otro venezolano acusados de violar a una mujer durante una noche de fiesta en su domicilio en compañía de unos amigos. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del pasado 4 de octubre en una vivienda de la capital balear.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima se encontraba en el domicilio junto a su pareja y varios conocidos para tomar algo. Durante la noche, algunos de los presentes consumieron alcohol y sustancias estupefacientes, mientras que la mujer y su novio aseguraron no haber ingerido ninguna de ellas.

En un momento dado, la pareja de la joven comenzó a encontrarse mal, por lo que ella le acompañó a una cama para que descansara. Según la denuncia, fue entonces cuando la mujer perdió el conocimiento y permaneció varias horas sin recordar lo sucedido.

Cuando recuperó la consciencia, se encontraba en una habitación de la vivienda, con la camiseta del revés y sin las gomas con las que se sujetaba el pantalón. Posteriormente, se reunió con su pareja en el exterior del domicilio, sin recordar cómo habían llegado hasta allí ni qué había ocurrido durante ese intervalo.

Tras comenzar a sentir molestias y dolor, la mujer acudió acompañada de su novio a un centro hospitalario. El informe médico recogió lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración, por lo que se activaron las actuaciones correspondientes.

La denunciante también preguntó a los moradores de la vivienda por lo ocurrido, aunque, según la información policial, estos mostraron una actitud extraña al responder a sus preguntas. A raíz de la denuncia, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.

Tras varias diligencias y el análisis de las primeras exploraciones médicas, los investigadores determinaron que dos de los hombres que se encontraban en la vivienda habrían agredido sexualmente a la mujer sin su consentimiento. Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron al hombre colombiano y al venezolano como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración.