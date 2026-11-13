Detenido tras amenazar con una llave inglesa y agarrar del cuello a una trabajadora de un centro de masajes en Santa Catalina

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles a un hombre, de origen español, acusado de los presuntos delitos de amenazas y atentado contra agente de la autoridad tras protagonizar un violento altercado en un centro de masajes del barrio palmesano de Santa Catalina.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 21:00 horas, cuando la sala del 091 comenzó a recibir varias llamadas de alerta informando de que un individuo estaba sujetando por el cuello a una empleada en las inmediaciones de un local de la zona.

Según los datos recogidos por los policías tras entrevistarse con la responsable del negocio, el detenido había acudido previamente al establecimiento y abonado 30 euros por un masaje. Sin embargo, al finalizar el servicio, el cliente adoptó una actitud sumamente agresiva y exigió el reembolso del importe.

Ante la negativa del personal, el hombre comenzó a intimidar a las trabajadoras para que abandonaran el local y lanzó parte del mobiliario al suelo. La tensión escaló rápidamente cuando el agresor empuñó una llave inglesa y amenazó con golpear a las empleadas si no accedían a devolverle el dinero.

En el transcurso del ataque, el individuo se abalanzó sobre una de las trabajadoras y la agarró con fuerza por el cuello. Mientras intentaba zafarse de su agresor, la víctima logró alcanzar la vía pública, aún retenida por el hombre.

Fue en ese instante cuando varios ciudadanos que presenciaron la escena acudieron en auxilio de la mujer, logrando reducir y retener al sospechoso en el suelo hasta la llegada de las patrullas policiales.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre inmovilizado por los testigos, pero manteniendo una actitud hostil. Durante la intervención para hacerse cargo de él, el detenido lanzó varias patadas contra los policías, llegando a alcanzar en las piernas y el torso a uno de ellos. Finalmente, los policías lograron reducirlo empleando la fuerza mínima imprescindible y procedieron a su arresto.