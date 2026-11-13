Detenida una mujer por provocar un incendio en un garaje de Sa Coma, en Mallorca, que obligó a evacuar a más de 80 vecinos

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de daños mediante incendio con grave riesgo para la integridad de las personas, tras una investigación sobre el fuego registrado el pasado 27 de diciembre de 2025 en un garaje comunitario de Sa Coma, en el municipio mallorquí de Sant Llorenç des Cardassar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.00 horas, cuando un vehículo estacionado en el interior del garaje comenzó a arder. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a varios coches más, generando una situación de grave peligro para los residentes del edificio, muchos de los cuales todavía se encontraban durmiendo en sus viviendas.

La rápida intervención de los Bomberos, la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar y la Guardia Civil del Puesto Principal de Artà permitió evacuar a más de 80 personas. Además, 21 vecinos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

Como consecuencia de los daños ocasionados y del riesgo existente, el edificio tuvo que ser precintado y sus residentes se vieron obligados a pasar varios días fuera de sus viviendas, hasta que se pudo evaluar el estado del inmueble y las condiciones de seguridad.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor, contó con la intervención del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Baleares, cuyos especialistas examinaron minuciosamente tanto el escenario del incendio como el vehículo en el que se originó el fuego.

El análisis permitió determinar que el incendio había sido intencionado. Según las conclusiones de la investigación, las llamas se iniciaron en el interior del automóvil de la ahora detenida mediante el uso de acelerantes, una acumulación de papel y un aerosol cuya válvula había sido manipulada para provocar una descarga continua.

Los investigadores también comprobaron que el vehículo tenía las puertas abiertas y que no presentaban signos de haber sido forzadas. Esta circunstancia apuntaba a que habían sido abiertas con la llave original, que se encontraba en poder de su propietaria.

Finalmente, tras reunir las evidencias recogidas en el informe del Laboratorio de Criminalística, la Guardia Civil procedió a la detención de la presunta autora en la mañana del pasado 10 de noviembre de 2026.

La mujer está acusada de un presunto delito de daños mediante incendio con grave riesgo para la integridad de las personas.