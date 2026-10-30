Denuncian a un entrenador de baloncesto y profesor de hípica de Mallorca por abusos sexuales y contactos con niñas de 14 a 17 años

Un entrenador vinculado al ámbito del baloncesto y de la hípica (profesor) habría sido denunciado por presuntos abusos sexuales y por mantener contactos y encuentros con menores de edad, según la información facilitada sobre el caso.

Las denuncias apuntarían a varias adolescentes de entre 14 y 17 años. La posible existencia de otras menores afectadas también aparece recogida como una línea de investigación, aunque el número total de víctimas y las circunstancias concretas de cada caso deberán ser esclarecidos por las autoridades.

Una de las denuncias documentadas fue presentada por los progenitores de una adolescente que tenía 16 años cuando comenzaron los hechos relatados. Según el escrito, la menor conoció al denunciado durante sus prácticas formativas en un centro ecuestre, donde el adulto habría desempeñado funciones de tutoría y supervisión, según constan en las denuncias a las que ha tenido acceso OKBALEARES.

La familia sostiene que la relación evolucionó hacia un vínculo personal y afectivo, con mensajes privados, desplazamientos en el vehículo del denunciado y encuentros fuera del entorno deportivo. La denuncia también recoge que la adolescente habría acudido al domicilio particular del adulto.

Los denunciantes solicitan que se investigue si durante la relación se produjeron actos de naturaleza sexual y si pudo existir un aprovechamiento de la posición de confianza o influencia que el adulto habría mantenido sobre la menor.

El escrito incorpora además referencias a otras adolescentes del entorno ecuestre y a posibles encuentros privados. Parte de esta información procede de testimonios indirectos que deberán ser contrastados durante la investigación. La familia solicita asimismo medidas de protección para su hija y la preservación de las conversaciones digitales que considera relevantes para esclarecer los hechos.

Por el momento, las acusaciones deben entenderse como hechos denunciados pendientes de investigación. No consta en la documentación examinada una resolución judicial que declare probados los delitos denunciados. La identidad de las posibles víctimas se mantiene bajo reserva para proteger su intimidad, especialmente por tratarse de menores de edad.

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo al profesor en Ibiza acusado de un presunto delito de abusos en relación a varias denuncias interpuestas.