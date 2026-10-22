Los colegios privados y concertados de Baleares ganan por primera vez en 10 años a los públicos en matriculación de alumnos

Los colegios privados y concertados de Baleares ganan por primera vez en 10 años la partida a los públicos en matriculación de alumnos en el curso 2025-2026. A lo largo de ese periodo, los centros públicos han perdido 1.234 alumnos, mientras que los privados han sumado 945. Aun así, los primeros siguen concentrando más alumnado que los privados, 126.258 frente a 71.652.

Es una de las principales conclusiones del estudio sobre el sistema educativo no universitario incluido en el Anuario de la Educación de Baleares 2026, que ha sido presentado este jueves por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La cifra de alumnos se ha mostrado estable en los últimos cursos, tras años de crecimiento desde el curso 2016-2017, cuando se contabilizaron 180.138 matriculados, hasta el año 2024-2025, que registró 198.199 estudiantes.

El descenso del número de alumnos matriculados en el sistema educativo ha ido acompañado de una disminución del número de profesorado, pues en el curso 2025-2026 hay 301 profesores menos que en el año anterior.

Esta reducción se concentra en los centros públicos, que pasan de 16.101 a 15.460 profesores (641 profesores menos), mientras que en los centros privados el número de docentes aumenta de 6.782 a 7.122 (340 profesores más).

El número medio de alumnos por grupo en Educación Infantil en Baleares se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en el Estado (entre 15,5 y 15,6 alumnos); en la Educación Primaria, esta cifra repunta hasta los 20,6 estudiantes en el archipiélago (20,3 a nivel estatal), y en la ESO se sitúa en 23,8 alumnos (24,3 en la cifra general).

En cuanto a la continuidad de los estudios obligatorios, el estudio muestra que la repetición en el curso 2025-2026 repunta respecto al anterior. En el segundo curso de Primaria, la repetición ha subido del 2,3% al 3,3%. El porcentaje también ha aumentado en cuarto de primaria (del 1,6% al 2%) y en sexto (del 1,7% al 2,2%).

El director del Anuario, Joan Amer, ha señalado en la presentación del estudio que la estrategia de repetición es contraria a las recomendaciones de los expertos internacionales y que deberán «estar atentos» en caso de que este repunte responda a una consigna.

Ellos repiten más

Los hombres presentan porcentajes más altos de repetición en segundo y sexto de Primaria, mientras que las mujeres son las que repiten más en cuarto de Primaria. Por titularidad y territorio, los centros privados no concertados y Menorca presentan las cifras más bajas de repetición.

La tasa de finalización de la ESO ha aumentado en Baleares respecto al curso anterior. Los últimos datos registrados muestran que en 2024-2025 se graduó el 88,1%, mientras que el curso anterior lo hizo el 87,6%.

Otro dato destacable de esta parte del anuario, elaborada por Rut Garí, Marga Vives, Belén Pascual y Joan Amer, es la referente al número de alumnos extranjeros que cursan sus estudios en el sistema educativo balear.

Estos, siempre según el informe, representan el 19,3% del total de matriculados, 0,4 puntos más que el curso anterior y 5,8 por encima de la media estatal.