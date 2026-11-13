Carles Molinet, inmenso en ‘Casting Lear’

Tal vez sea bueno preguntarse el motivo cierto por el cual Casting Lear recibió el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo y, asimismo, el Premio a la Mejor Versión. Es rigurosamente cierto estar asistiendo a un fenómeno teatral que no se producía los últimos tiempos. El resultado es espectacular, sin duda alguna. Pero, ¿hay realmente algo más? Técnicamente puede que sí, por lo osado de la propuesta, incluyendo la presencia en cada función de un actor sorpresa que desconoce por completo el libreto al que se enfrenta.

Desde luego, esta técnica no tiene nada de nuevo, puesto que se remonta al siglo XVI, y en concreto a la Commedia dell’Arte, mientras en los tiempos recientes debemos remontarnos a experimentos teatrales nacidos en 1950 y consolidados un cuarto de siglo después con el Match de Impro, surgido en Canadá el año 1977 de la mano de Robert Gravel e Yon Leduc. Eso se aprende en escuelas como London International School of Performing Arts donde estudió Andrea Jiménez, autora, directora y actriz circunstancial de Casting Lear. También están detrás del proyecto las señas de identidad de Teatro en Vivo cofundado por Jiménez, donde se combinaban danza, clown, teatro y performance. Así ha venido ocurriendo desde 2012 hasta hoy.

Andrea Jiménez explica en estos términos la iniciativa que le ha llevado a Casting Lear: observar a Shakespeare desde una experiencia real, actual y en especial ponerse en relación con un clásico, tratándolo a partir de tal cual es el texto. Estos son los pilares en los que se asienta Casting Lear o lo que ella define como «teatro que colinda con la performance», que lo es.

¿Qué hace en realidad Andrea Jiménez con el Rey Lear de Shakespeare? Sencillamente, ponerlo patas arriba fijándose en lo anecdótico para centrar la trama en el trauma familiar de la propia dramaturga, es decir, el rechazo de su padre como pretexto para aprovechar lo sucedido entre Lear y su hija Cordelia, que ella misma representa en escena. Después está la elección de un actor distinto en cada función para el papel de Rey Lear, y como única condición tener la edad más o menos coincidente con la de su propio padre. En Palma, un excelente actor, Carles Molinet, de 63 años, frente a ella de 39.

En resumidas cuentas, emplear los cruces entre ficción y realidad, con una adecuada dosis de irreverencia y humor para que, mientras tanto, todo gire en torno al perdón, «de cómo se perdona después de un daño».

Por cierto, en Palma no funcionó eso del actor sorpresa porque en el teaser previo a la representación ya aparecía la imagen de Carles Molinet. En mi programa de radio Cuaderno de Notas ya avancé que lo más probable era que Carles Molinet fuese el actor sorpresa y así ocurrió. Andrea Jiménez tuvo una inmensa suerte al elegirlo, porque Molinet protagonizó el 2016 a Ricardo III, repitiendo el 2020 pandémico con la reposición actualizada. Entonces estuvo prodigiosamente inmenso, lo que iba a jugar a su favor en la representación del Teatre Principal de Palma, donde fue de nuevo grande, inmenso en su caracterización, auxiliado por el pinganillo del apuntador.

Rey Lear va mucho más allá de la boutade de Jiménez apelando al malo pero muy malo de su padre que la rechazó, equiparándose ella misma con el personaje de Cordelia, la hija adorada y después rechazada por su padre, el rey Lear, en realidad un asunto menor en el trazo grueso de una obra que fue contemporánea al ascenso al trono del rey Jacobo VI de Escocia y, a la vez, por herencia de su madre Isabel I, Jacobo I de Inglaterra. Estamos en 1603 y Shakespeare acabó de escribir este drama en 1606, con el trasfondo político de los peligros de fragmentar el reino y los horrores de una guerra civil.

En definitiva, el choque del viejo orden feudal y el nuevo orden que va a marcar el maquiavelismo. Andrea Jiménez, en cambio, elige entre risas la anécdota para crear su propia ficción e incluso interpelar a Shakespeare por su ausencia de compromiso con la resiliencia del género femenino, por lo que se obvia intencionadamente que el feminismo como ideología, hace cinco siglos, ni se le esperaba. Solo risas, magistralmente colocadas, pizca a pizca a lo largo de la trama. También ella está inmensa sobre las tablas.

Es cierto que la obra funciona bien, porque Andrea Jiménez es excelente en el juego escénico del trile, escondiendo la verdad última entre los manejos ajetreados de performance, donde, por cierto, se muestra genial, porque todo hay que decirlo. Aunque la manera obscena de mostrar su experiencia más íntima no tiene por qué escudarse simplemente en los cruces entre ficción y realidad, recurriendo a combinar el humor con la irreverencia, incluidos los desnudos gratuitos del apuntador y del propio Molinet, en este último caso cabe suponer que encarna una humillación directa a papá Jiménez.

Aunque lo verdaderamente importante para nosotros es que Carles Molinet superó ampliamente las expectativas, enamorando al público. Y en esas, el final se alarga como un chicle, porque en lugar de acabar donde debía, ese genial recurso identificado en la lectura de un cuento entre padre e hija a su vez simbolizando cómo se perdona después de un daño, Andrea Jiménez lo que decide es optar por un epílogo, a la manera de moraleja mitinera, y sin faltar, por supuesto, el grito «¡los fascistas!» como quien lo deja caer.