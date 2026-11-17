El capitán del Real Mallorca, Antonio Raíllo, ha tenido que comparecer este martes en los juzgados de Palma tras haber sido denunciado por su ex mujer por un delito de amenazas. El futbolista bermellón presuntamente envió varios mensajes en tono amenazante a través del teléfono móvil a su ex, que le pedía una orden de alejamiento.

El deportista cordobés ha tenido que presentarse a primera hora de la mañana de este martes en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Vía Alemania, donde se ha celebrado un juicio rápido con la presencia de su ex pareja y sus respectivos abogados.

Una vez escuchadas las dos partes, el juez ha considerado pertinente dar validez a los mensajes amenazantes, pero en su valoración inicial considera que no son suficientes para dictar una orden de alejamiento, tal y como pedía en un principio la defensa de su ex mujer.

Desde hace años, la relación sentimental de Antonio Raíllo y su ex mujer es muy tormentosa y ha vivido momentos complicados que se han visto obligados a acabar en procesos judiciales que todavía permanecen abiertos. También hay controversia por la custodia de los hijos que tienen en común.

Cabe recordar que Raíllo aterrizó en la isla en el verano de 2016, traspasado desde el RCD Espanyol. Desde entonces, se ha mantenido fiel a la entidad balear. El futbolista cordobés ha defendido la camiseta del Mallorca en Segunda División B (jugando los playoffs de campeones en la 2017/18), en Segunda División y en Primera División, siendo un pilar fundamental en los ascensos consecutivos que devolvieron al equipo bermellón a la élite del fútbol español.

Además, su regularidad durante más de diez años lo ha convertido en el cuarto jugador con más partidos oficiales disputados en toda la historia del Real Mallorca. En la temporada 2026/2027, a sus 35 años, sigue siendo titular indiscutible en el centro de la zaga en LaLiga Hypermotion. Tiene contrato en vigor con el club hasta el 30 de junio de 2027.