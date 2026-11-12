Baleares obtiene la mejor calificación financiera desde 2010 con un nivel A «con perspectiva estable»

La agencia estadounidense de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) ha mantenido la calificación crediticia de Baleares al nivel A, con perspectiva estable, la mejor calificación financiera desde 2010.

En noviembre de 2023, S&P elevó la calificación de BBB+ a A-, con perspectiva estable; en mayo de 2025 mantuvo el nivel A- y mejoró la perspectiva a positiva; y ahora, en mayo de 2026, culminó esta evolución con la subida al nivel A, con perspectiva estable.

El informe de la agencia, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, destaca la reducción del endeudamiento, las perspectivas del escenario económico para el próximo año y los buenos resultados económicos.

Al cierre de 2025, la ratio de deuda de la comunidad autónoma sobre el PIB se situó en el 17,7%, mientras que el volumen de deuda registró una reducción de 510 millones de euros respecto al inicio de la legislatura.

La Conselleria ha recordado que Baleares ha accedido al compartimento de Facilidad Financiera, un mecanismo destinado a las comunidades autónomas que cumplen los requisitos establecidos en materia de sostenibilidad financiera y objetivos fiscales.

Esta situación permite reducir y dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado y recuperar de forma progresiva el acceso a los mercados financieros en mejores condiciones.

El Ministerio de Hacienda dio luz verde en enero al Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, un paso clave que valida la estrategia financiera diseñada por el Govern y permite avanzar hacia un modelo de financiación más flexible, eficiente y alineado con los intereses generales de la ciudadanía.

La aprobación del plan autoriza a las Islas a combinar, durante el periodo 2026-2028, la financiación a través de los mercados con los mecanismos del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA). Esta combinación permite adaptar la estrategia de endeudamiento a las condiciones de cada momento, optimizando así el coste de la deuda.

La aprobación del Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 se produce después de que el pasado 28 de julio Baleares accediera al compartimento de Facilidad Financiera, un paso indispensable para dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y recuperar la autonomía financiera.