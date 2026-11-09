Baleares fija los servicios mínimos en educación y servicios sociales ante la huelga general del 11 de noviembre

Las Consellerias de Educación y Universidades y de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia han establecido los servicios mínimos que deberán garantizarse en los centros educativos y los servicios sociales de Baleares con motivo de la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre.

La resolución establece diferentes niveles de cobertura en función del tipo de centro educativo y del servicio asistencial, con el objetivo de asegurar la atención básica durante la jornada de paro.

En las escuelas que imparten exclusivamente el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), los servicios mínimos estarán formados por el director del centro, o la persona que lo sustituya, y un maestro por cada tres grupos.

En el resto de centros educativos será obligatoria la presencia del director y del secretario. Además, en los centros que impartan el segundo ciclo de Infantil y/o Educación Primaria, deberá garantizarse un docente por cada tres aulas de Infantil y uno por cada cuatro grupos de Primaria.

Por su parte, los centros de educación especial deberán contar con un profesor por cada tres grupos, mientras que en los institutos que impartan Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se establecerá un docente por cada cuatro aulas.

En cuanto a los servicios complementarios, como el comedor y el transporte escolar, los mínimos se ajustarán a los acuerdos alcanzados por las patronales y las empresas correspondientes, al tratarse de compañías privadas que prestan servicios públicos por cuenta de la Administración.

En el ámbito social, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a los de domingos y festivos para el personal de la Fundación Institut Socioeducatiu s’Estel y de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal.

En los servicios concertados también se han fijado porcentajes específicos de actividad. Así, el servicio de rehabilitación comunitaria para personas con diagnóstico de salud mental deberá mantener al 25% de sus profesionales de atención directa.

En los centros de día para personas en situación de dependencia, los servicios mínimos serán del 30% para el personal de recepción, administración y atención directa, mientras que el resto de la plantilla deberá trabajar al completo.

En el Servicio de Ayuda a Domicilio, el 40% del personal de dirección, administración, coordinación y acompañamiento —incluidos terapeutas ocupacionales y psicólogos— deberá permanecer operativo.

Los porcentajes serán todavía más elevados en función del grado de dependencia de los usuarios. En concreto, se mantendrá el 100% de la plantilla que atiende a personas con dependencia severa (grado III), mientras que en los servicios destinados a personas con gran dependencia (grado II) la cobertura oscilará entre el 75 % y el 100 %.

Para los usuarios con dependencia moderada (grado I), los servicios mínimos se situarán entre el 30 % y el 40% de la plantilla.

Desde la Conselleria justifican estas medidas por la necesidad de garantizar la protección de las personas más vulnerables durante la jornada de huelga. El objetivo es evitar que quienes viven solos o carecen de apoyo suficiente en su entorno puedan quedar en una situación de desamparo o riesgo para su salud, así como asegurar que las personas con limitaciones de cualquier tipo sigan recibiendo la asistencia y los cuidados que necesitan.