Baleares declara la guerra a tres especies invasoras de serpientes que amenazan a sus lagartijas y anfibios autóctonos

Baleares declara la guerra a tres especies invasoras de serpientes que amenazan a sus lagartijas y pequeños anfibios autóctonos: la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra verdiamarilla (Hierophis viridiflavus).

Hasta la fecha, la de herradura era ya masiva, patente y catalogada de invasora en Ibiza y Formentera, donde las capturas baten todos los registros conocidos.

Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la modificación del Catálogo español de especies exóticas invasoras. Un cambio solicitado por el Govern, que refuerza el marco jurídico para llevar a cabo actuaciones de prevención, control y posible erradicación de estos ofidios.

Además, la normativa ya consideraba invasoras las especies alóctonas introducidas que se reproducen en los islotes deshabitados del litoral balear.

Con la modificación, este ámbito de aplicación se extiende a todo el archipiélago, salvo las excepciones previstas para las especies nativas.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, prepara una campaña específica para intensificar el control de las serpientes invasoras en Mallorca y sus islotes. Las actuaciones tendrán como objetivos reducir la presencia de estas especies en zonas de interés para la conservación, minimizar la depredación sobre la fauna autóctona y prevenir su expansión.

La Conselleria ya desarrolla actuaciones de seguimiento, trampeo y control en Mallorca, especialmente en espacios naturales protegidos, islotes y otras zonas sensibles. La nueva catalogación refuerza la cobertura jurídica de estas intervenciones y permite llevarlas a cabo dentro del régimen específico de gestión, control y posible erradicación previsto para las especies incluidas en el Catálogo.

La detección temprana y la prevención de nuevas introducciones son especialmente relevantes en los islotes, donde la presencia de serpientes puede afectar a poblaciones de fauna autóctona con una distribución muy reducida.

Excepciones para las especies nativas

La Orden mantiene fuera de la catalogación como invasoras a la culebra de cogulla (Macroprotodon mauritanicus) y la culebra viperina (Natrix maura) en Mallorca y Menorca, así como a la culebra de escalera (Zamenis scalaris) en Menorca, reconocidas como nativas en estas islas.

Las serpientes introducidas se alimentan de reptiles, aves y pequeños mamíferos, entre otras presas, y pueden provocar alteraciones en los ecosistemas insulares. En Ibiza y Formentera, su expansión ha tenido consecuencias especialmente graves para las poblaciones de lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis).

En Mallorca, las actuaciones de control tienen como finalidad reducir los riesgos para la fauna silvestre, con especial atención a los islotes que albergan poblaciones de lagartija balear (Podarcis lilfordi) y a otros espacios de interés para la conservación de especies como el ferreret (Alytes muletensis) y el paíño europeo (Hydrobates pelagicus).

El seguimiento de las poblaciones de serpientes y las actuaciones sobre los focos detectados forman parte de las medidas para limitar su dispersión y reducir la presión sobre estas especies autóctonas.