Hoy, 16 de noviembre de 2026, la provincia de Zaragoza se verá envuelta en intervalos nubosos, con temperaturas mínimas estables y máximas que experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del suroeste, con rachas ocasionalmente fuertes en el sistema Ibérico, mientras que en el resto predominará una brisa suave y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde de nubes y rachas de viento

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, con nubes que se alternan entre las grisáceas y las más luminosas mientras avanza la jornada. Durante la mañana, la temperatura oscilará alrededor de los 13°C, ofreciendo un ambiente fresco, aunque a medida que el sol va desplegando su luz alumbra a 21°C. A pesar de la tranquilidad matutina, existe el riesgo de que las nubes cargadas de humedad, que podrían provocar chubascos por la tarde, comiencen a hacer acto de presencia, haciendo que el ambiente se sienta más pesado.

Ya por la tarde, el viento se hará notar con rachas que alcanzarán los 35 km/h, recordándonos que hay que estar preparados. La sensación térmica podría ser más cálida de lo que marcan los termómetros, así que será importante mantenerse hidratado. A medida que el día llegue a su fin, con la puesta del sol a las 17:42, el cielo se irá tiñendo de tonalidades cálidas mientras la probabilidad de lluvia aumenta, sirviendo como aviso de que, aunque la mañana fue tranquila, la tarde puede traernos sorpresas en forma de gotas.

Calatayud: cielo inestable con posibilidad de lluvia

Las nubes grises se acumulan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad que promete alterar la rutina habitual. Mientras el sol asoma tímidamente a las 07:56, Calatayud se prepara para un panorama variable, con la temperatura máxima alcanzando los 17 grados y mínima de 9. A lo largo de la mañana, el viento soplará ligero, pero a medida que avance la jornada, se incrementará, con ráfagas de hasta 40 km/h, dejando entrever la posibilidad de lluvias en la tarde-noche.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable; mientras que por la mañana el cielo se mantendrá relativamente tranquilo, por la tarde la probabilidad de lluvia asciende al 15%. Con una humedad que puede llegar hasta el 85%, la sensación térmica podría percibirse más fresca. Por ello, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir a enfrentar este día cambiante.

Tarazona: cielo nuboso y posibilidad de lluvia

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo templado y algo nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados, acompañadas de un viento moderado que favorecerá la sensación de frescura.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, dado que el ambiente se mantendrá tranquilo. Aprovecha para tomarte un respiro y disfrutar del entorno, mientras la ciudad se viste de un suave manto nuboso.