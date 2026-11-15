Ratas, tiendas de campaña y miedo en la estación de autobuses de Sevilla: “Cada día que paso me encuentro mínimo una rata”

La estación de autobuses de Plaza de Armas, en Sevilla, y la zona bajo el puente que la rodea se han convertido en un asentamiento improvisado de personas sin hogar, con tiendas de campaña, colchones, basura y roedores, a unos 50 metros del paseo fluvial del río. El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, denuncia en el reportaje de OKDIARIO que la ciudad recibe a personas derivadas desde otros municipios y avisa de que hay zonas que son “los comienzos de los guetos”.

García de Polavieja sostiene que algunos ayuntamientos grandes de provincias limítrofes, cuando acude gente a pedir ayuda, “la mayoría sin papeles”, les dicen: “Aquí no, vete a Sevilla, que ahí te atienden”. Según el portavoz de Vox, “aquí se han visto en muchas ocasiones por las noches llegar autobuses” que dejan a esas personas en el entorno de Plaza de Armas, lo que, a su juicio, explica la saturación de los servicios sociales de una ciudad que tiene, dice, “seis de los barrios más pobres de Europa”. Afirma que se están desviando recursos a “gente que viene engañada, que se ha jugado la vida y que al final en muchas ocasiones, termina delinquiendo”.

El portavoz alerta además de que “hay zonas que son los comienzos de los guetos”, donde, en sus palabras, “los marroquíes y los magrebíes o los subsaharianos tratan de imponer su criterio, tratan de imponer su zona de influencia”. Es una valoración suya, que no se apoya en ningún dato en el reportaje.

“Aquí abajo del puente”

Los propios residentes describen su situación. Un hombre que dice proceder de Mali, y que afirma que hay personas de Senegal y Camerún, cuenta que mucha gente duerme en la estación y bajo el puente y que él se aloja en un hotel, y explica que acude a la zona porque no come cerdo y la comida que les dan no se lo permite. Otro responde, cuando se le pregunta dónde duerme: “Solo en la calle”. Ambos reconocen la dureza de su situación. “¿Cómo se va a vivir bien en la calle?”, responde uno al periodista. Uno de ellos añade que prefiere apartarse de “algunos grupos” que, según él, “hacen cosas malas”.

Un vecino señala que hay un campamento más atrás donde duermen “muchos indigentes”, con una fuente pública donde, dice, se duchan.